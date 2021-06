Nóng trong tuần: Bữa tiệc sinh nhật trụy lạc của 11 cô gái trong phòng trọ

Chủ Nhật, ngày 27/06/2021 19:10 PM (GMT+7)

Bữa tiệc sinh nhật trụy lạc của 11 cô gái trong phòng trọ; Bí mật phía sau sự mất tích bí ẩn của bé gái 14 tuổi ở Nam Định;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

11 cô gái và buổi sinh nhật trụy lạc trong phòng trọ

Nhóm đối tượng tham gia tiệc sinh nhật thác loạn bị đưa về trụ sở công an

Rạng sáng 18/6, Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) phát hiện trong phòng trọ thuộc khu 6, phường Quảng Yên do Bùi Thị Loan (SN 1993) thuê có hành vi tụ tập đông người tổ chức sinh nhật, bật loa nhạc to gây mất an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, Công an phường Quảng Yên đã bất ngờ bắt quả tang 20 đối tượng (11 nữ, 9 nam) đang cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy Ketamin và cỏ. Số ma tuý này do Vũ Hải Triều (SN 1993, trú tại khu 7, phường Quảng Yên) chuẩn bị để cùng đồng bọn Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an phường Quảng Yên đã thu giữ nhiều vật chứng phục vụ cho việc bay lắc của các đối tượng tại hiện trường, trong đó có ma tuý.

Bí mật phía sau sự mất tích bí ẩn của bé gái 14 tuổi ở Nam Định

“Ông trùm” buôn người Trương Tuấn Anh

Chiều 23/6, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Anh (29 tuổi) và Đinh Văn Tiến (18 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhận trình báo của một hộ dân về việc con gái 14 tuổi mất tích.

Quá trình điều tra, công an phát hiện bé gái 14 tuổi nói trên mất tích có liên quan đến một đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi. Cầm đầu đường dây này là Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh.

Chiều 16/6, lực lượng công an hai tỉnh đã bắt giữ Tuấn và Tiến đồng thời khám xét nơi ở của 2 đối tượng tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 bé gái có độ tuổi từ 14 - 15 và hai người phụ nữ tình nghi có liên quan đến đường dây buôn bán người do Tuấn và Tiến cầm đầu.

"Cô Xuyến" trong phim Về nhà đi con bị chồng cũ hành hung, công an vào cuộc điều tra

Camera an ninh trong quán ăn đã ghi lại hình ảnh “cô Xuyến” bị hành hung.

Ngày 24/6, một lãnh đạo Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội nhận được trình báo của nữ diễn viên Đào Hoàng Yến (SN 1976, từng đảm nhận vai “cô Xuyến” trong phim Về nhà đi con) về việc bị chồng cũ là C.T hành hung, cầm dao đe doạ tại một quán ăn trên địa bàn phường.

Ngay sau đó, Công an phường Xuân La đã báo cáo Công an quận Tây Hồ, đồng thời đưa bị hại đi giám định thương tích để xử lý vụ việc.

Cũng trong ngày 24/6, nữ diễn viên Hoàng Yến đã đăng tải video dài khoảng 2 phút trên trang fanpage chính thức của mình ghi lại cảnh bị hành hung tại một quán ăn của bạn. Trong clip, anh C.T đã có hành vi đấm vào mặt chị Yến và mang dao quay trở lại đe doạ nữ diễn viên này.

3 người thương vong tại trụ sở một công ty bất động sản ở Bình Dương

Hiện trường vụ việc

Ngày 21/6, Công an tỉnh Bình Dương đã điều tra, làm rõ vụ hai người chết trong Công ty Địa ốc Khang An (đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Hai người tử vong được xác định là nam, gồm: Hà Huy Bình (36 tuổi), Lê Thanh Hiếu (31 tuổi). Một người đang được cấp cứu là Lê Văn Quang (30 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 20/6, Bình mua ma tuý và rủ Diễn, Hiếu, Quang về Công ty BĐS Khang An (địa chỉ 92/A1, Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) để sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy, thì cả nhóm phát hiện Hiếu có biểu hiện co giật nên cả nhóm sơ cứu bằng cách nắn bóp tay. Sau đó, Hiếu nằm ngủ với Diễn ở ngoài phòng khách, còn Bình và Quang nằm ngủ trong phòng của Bình.

Đến khoảng 5h30 ngày 21/6, Diễn thức dậy thì phát hiện Hiếu và Bình đã tử vong còn Quang thì nguy kịch nên Diễn đã gọi người đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định không có dấu vết cạy phá, đột nhập; tại hiện trường đã thu một số dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý. Kết quả khám nghiệm 2 tử thi xác định không có dấu vết tác động ngoại lực.

Qua kiểm tra nhanh phát hiện Diễn dương tính ma tuý.

Người đàn ông tử vong sau 1 tiếng vào nhà nghỉ với bạn gái

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Facebook

Sáng 25/6, ông P.H.S (SN 1980, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng với bà T.T.H (SN 1984, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoa Thành, huyện Yên Thành thuê phòng.

Khoảng hơn 1 giờ sau, bà H. phát hiện ông S. có biểu hiện thở gấp, bất tỉnh, chân tay lạnh nên tri hô nhờ người giúp đỡ.

Phát hiện sự việc, chủ nhà nghỉ cùng một số người dân đưa ông S. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, công an huyện Yên Thành đã có mặt điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-bua-tiec-sinh-nhat-truy-lac-cua-11-co-gai-trong-phong-tro-5020...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-bua-tiec-sinh-nhat-truy-lac-cua-11-co-gai-trong-phong-tro-5020212761911242.htm