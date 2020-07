Nóng trong tuần: Thiếu nữ say bia bị 3 đối tượng thay nhau cưỡng bức, quay lại cảnh “nóng”

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Thiếu nữ say bia bị 3 đối tượng thay nhau cưỡng bức, quay lại cảnh “nóng”; Tiết lộ cuốn nhật ký của nạn nhân vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Thiếu nữ say bia bị 3 đối tượng thay nhau cưỡng bức, quay lại cảnh “nóng”

Thiếu nữ bị nhóm đối tượng giở trò đồi bại trong cơn say (Ảnh minh hoạ)

Ngày 29/6, Công an TP.Hải Dương nhận đơn trình báo của ông P.Q.Đ (trú TP.Hải Dương) về việc P.Y.N (con gái ông Đ.) bị nhiều đối tượng hiếp dâm ở xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương.

Quá trình điều tra, Công an TP.Hải Dương xác định khoảng 11h ngày 27/6, em N. đã cùng 4 đối tượng quen biết là Đ.T.A (SN 2005); N.V.K (SN 2003), cùng trú phường Tân Hưng, TP.Hải Dương; V.T.D (SN 2005) và H.V.A (SN 2003, cùng trú phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương) đến nhà P.V.T (SN 1997, trú tại xã Gia Xuyên) để chơi và ăn, uống.

Thấy N. thấm hơi men, T.A đã bế nạn nhân lên tầng 2 rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Trong lúc T.A giở trò đồi bại với N. thì các đối tượng còn lại trong nhóm đứng ở cửa xem. Lúc này, D. dùng điện thoại quay lại cảnh “nóng” trong khi T. và V.A quay trở về tầng 1. Riêng K. và D. đi vào phòng tầng 2 đợi T.A quan hệ xong thì 2 đối tượng này tiếp tục hiếp dâm cháu N.

Đến 15h cùng ngày, N. hoang mang quay trở về nhà. Thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi sau đó trình báo đến trụ sở công an.

Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan, thu giữ 1 điện thoại Iphone 5 có chứa clip do D. quay lại sự việc.

Ngày 7/7, Công an TP.Hải Dương đã chuyển hồ sơ vụ án cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tiết lộ nhật ký của nạn nhân vụ anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên

Bị cáo Hồng tại phiên xét xử.

Sáng 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên xét xử sơ thẩm đưa bị cáo Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người. Bị cáo Hồng là cựu Phó Giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên.

Bị hại trong vụ án là Bùi Thị Hà (60 tuổi, em gái bị cáo Hồng, trú tại phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Thành (66 tuổi, chồng bà Hà).

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Hồng mức án tù chung thân về tội "Giết người", 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt đối với bị cáo Bùi Xuân Hồng là tù chung thân.

Chia sẻ với PV ngoài hành lang phiên toà, Chị Nguyễn Thị Phương Hiền (SN 1986, ở Thái Nguyên), con gái út của bà Hà cho biết, thời điểm trước khi xảy ra án mạng mẹ chị đã có những trăn trở, phải viết nhật ký để lại.

Theo chị Hiền, thời điểm bà Hà viết nhật ký là lúc bà phát hiện ra bản thân bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

“Mẹ tôi là người vừa thương con, vừa thương anh trai. Trong lúc mẹ tôi nằm viện, bà đã tích cóp, bóc từng đồng phong bì mọi người thăm hỏi để chuyển sang trả lãi cho bác Hồng giúp anh chị tôi. Bố, mẹ tôi là người hiền lành, ông bà không có tội tình gì cả, hành vi của bác tôi là quá tàn nhẫn”, chị Hiền kể.

Điều tra lại vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người, bắt thêm 1 đối tượng

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Ngày 8/7, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cho công an cùng cấp. Lý do trả hồ sơ là để điều tra lại một số lời khai, chứng cứ quan trọng, củng cố vững chắc hồ sơ trước khi truy tố các bị can.

Công an TP.HCM cũng đã bắt tạm giam đối tượng tên Trần Quốc Đạt để điều tra hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo kết luận hồi tháng 5/2020 của Công an TP.HCM, Phạm Thanh Tâm (SN 1990, tự Tý Bà Dòm) bị xử lý hình sự hai tội danh: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Ngoài ra, Công an TP.HCM còn khởi tố, xử lý Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) cùng 15 người khác về các tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".

Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc chơi đánh bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), trong các ngày từ 29 đến 31/1, Lê Quốc Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người khác. Đối tượng đã cướp 3 xe máy và số tiền hơn 802 triệu đồng giao cho bạn bè cất giữ.

Trong quá trình bỏ trốn, Tuấn đã chống trả khi bị vây bắt nên Công an TP.HCM đã nổ súng tiêu diệt.

Tú bà "hot girl" cầm đầu đường dây bán dâm cao cấp ở Thanh Hoá

“Hot girl” đăng tải những hình ảnh nóng bỏng, cuộc sống hào nhoáng trên facebook cá nhân.

Ngày 11/7, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thị Ninh (tức Cao "Kiều", SN 1992, trú phường Đông Vệ, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 4/7, phòng PC02 đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do tú bà Cao Thị Ninh cầm đầu tại khách sạn Phú Hưng, TP.Thanh Hoá, bắt quả tang 4 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Trong đó, Ninh đang trực tiếp bán dâm cho 1 vị khách.

Lực lượng công an xác định, khi biết khách có nhu cầu mua dâm, Cao Thị Ninh đã điều các gái mại dâm từ các quán karaoke đến khách sạn Phú Hưng bán dâm cho khách với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/lần. Sau đó, Cao Thị Ninh sẽ lấy tiền "hoa hồng" từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm. Nếu khách mua dâm có nhu cầu, Cao Thị Ninh cũng trực tiếp bán dâm cho khách.

Trên trang facebook cá nhân, Cao Thị Ninh tạo cho mình vỏ bọc của một người hành nghề thẩm mỹ và có nhiều người theo dõi. “Hot girl” này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng, khoe tiền, khoe xe, cuộc sống giàu sang giống như một tiểu thư nhưng ít ai biết, đằng sau sự hào nhoáng ấy là những hành vi vi phạm pháp luật.

Ba mẹ con tử vong thương tâm trên sông

Hiện trường nơi phát hiện thi thể các nạn nhân.

Sáng 5/7, chị H.T.N (SN 1982, ở thôn Phi Mô, thị trấn Vôi) dùng xe máy chở theo 2 con là cháu T.Đ.Q (4 tuổi) và T.T.K.N (8 tháng tuổi) đi khỏi nhà và báo lại cho gia đình nhà chồng là về quê ngoại.

Đến chiều cùng ngày, người dân ở khu vực bờ sông Thương, xã Đồng Sơn (TP.Bắc Giang) đã phát hiện thi thể 3 mẹ con chị N. nổi trên mặt nước nên đã báo cho chính quyền địa phương sở tại. Ngay sau đó, 3 thi thể được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ông Ngyễn Văn Minh - Chủ tịch thị trấn Vôi cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Trước khi xảy ra chuyện, chị N. có nhắn tin về xin lỗi gia đình.

