Nóng trong tuần: Phúc XO lĩnh án, Huấn "hoa hồng" bị công an phát lệnh truy tìm

Chủ Nhật, ngày 21/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Phúc XO lĩnh án, Huấn "hoa hồng" bị công an truy tìm; Hành trình 15 ngày “ngao du”, trộm cắp của phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Huấn “hoa hồng” bị công an phát lệnh truy tìm vì liên quan bán hàng đa cấp

Huấn "hoa hồng" người đang bị công an truy tìm

Ngày 16/6, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", 35 tuổi, quê Yên Bái).

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm Huấn "hoa hồng" đến công an 24 quận, huyện, phòng nghiệp vụ liên quan.

Lý do: Huấn "hoa hồng" có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội...

Trước đó, tháng 9/2019, lực lượng Công an quận Bình Thạnh khi kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, phát hiện Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy. Sau đó, người này đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quyết định của UBND phường 22, quận Bình Thạnh.

Bùi Xuân Huấn được mọi người biết đến với biệt danh Huấn "hoa hồng" vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của trên mạng xã hội.

Huấn "hoa hồng" còn thường xuyên xuất hiện livestream với nhóm "giang hồ mạng" với những cái tên nổi cộm như: Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh"...

“Đại gia” đeo 13kg vàng giả - Phúc XO bị tuyên phạt 12 năm tù

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) tại tòa

Chiều 17/6, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO) và 11 đồng phạm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, để lôi kéo khách, tăng doanh thu, Phúc cho khách đến quán karaoke XO Pharaon (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) thuê phòng karaoke để chơi ma túy.

Ngày 10/4/2019, Công an TP.HCM phối hợp với tổ liên ngành quận 12 kiểm tra hành chính quán karaoke, phát hiện Phúc và “đàn em” cho thuê địa điểm để nhiều người đến hát karaoke và sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy 19 khách tại các phòng karaoke dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Phúc phát hiện và thu giữ của Tài (em ruột Phúc) nhiều gói ma túy và nhiều công cụ hỗ trợ khác.

15 ngày “ngao du”, trộm cắp của phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự

Đưa đối tượng Triệu Quân Sự về Trại giam Quân khu V. Ảnh; H.Văn

Trưa 19/6, Công an TP. Tam Kỳ đã bàn giao Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên) – đối tượng đang thụ án giết người vượt ngục cho cơ quan quân sự. Phạm nhân này được đưa về Trại tạm giam Quân khu V (đóng tại Đà Nẵng).

Sự bị bắt giữ vào tối 18/6, khi đang ngồi trong quán internet HT ở hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Trước đó, chiều 3/6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, Sự đã bỏ trốn khỏi trại giam. Trên đường lẩn trốn, phạm nhân này đã trộm xe máy và nhiều tài sản của người dân, sau đó chạy xe theo đường Quốc lộ 1A hướng ra Bắc.

Đến 16h ngày 4/6, Sự đi đến gần khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành, điều khiển xe vượt qua trạm kiểm soát rồi vứt xe bên vệ đường chạy lên núi ẩn nấp.

Đến tối cùng ngày, Sự di chuyển đến địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và tiếp tục trộm cắp. Sáng 7/6, đối tượng đón xe vào TP. Hội An, đi dạo ở phố cổ rồi bắt xe ôm vào TP. Tam Kỳ lúc.

Sáng 8/6, Sự đón xe khách để vào TP. Hồ Chí Minh nhưng lên nhầm xe nên đã đã đi nhờ container xuống huyện Đại Lộc, thuê nhà nghỉ và ngủ lại tại đây.

Đến chiều 9/6, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa và lại tiếp tục trộm. Hành sự xong, đối tượng bắt xe ôm đến huyện Nam Giang. Thời điểm này, do nhìn thấy lực lượng Công an, sợ bị phát hiện nên Sự đón xe đi về lại hướng TP. Tam Kỳ.

Từ ngày 9 - 18/6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm TP. Tam Kỳ để chơi game. Khoảng 19h45, Triệu Quân Sự bị công an bắt giữ khi đang chơi game ở quán Internet H.T trên đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ.

6 kẻ tham gia sát hại nữ sinh ship gà bị tuyên tử hình

9 bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên đọc bản án phúc thẩm

Sáng 17/6, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án 9 bị cáo trong vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại.

Theo đó, Vì Văn Toán nhận án tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, thêm bản án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX tuyên Bùi Văn Công tử hình về tội Giết người, 14 năm tù về tội Hiếp dâm, 12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng nhận án tử hình về tội Giết người, 10 năm tù về tội Hiếp dâm, 12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) bị HĐXX tuyên tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Hiếp dâm, 12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng (SN 1991) nhận án tử hình về tội Giết người, 14 năm tù về tội Hiếp dâm, 12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả (SN 1993) nhận án tử hình về tội Giết người, 14 năm tù về tội Hiếp dâm, 11 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cùng với tội danh Hiếp dâm, HĐXX tuyên Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Phạm Văn Nhiệm) 10 năm tù, Cầm Văn Chương (SN 1974) bị tuyên phạt 9 năm tù giam.

Bùi Kim Thu (SN 1975, vợ Bùi Văn Công) với tội danh Không tố giác tội phạm bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Thảm án 3 người chết ở Điện Biên

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ

Khoảng 8h sáng 20/6, tại khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, người dân phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi. Cách đó không xa, trong một ngôi nhà mọi người phát hiện 2 người đàn ông bị thương nặng, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu.

Danh tính của 3 nạn nhân là ông Đàm Văn Lực (SN 1963), ông Nguyễn Thành Trung (SN 1967), và bà Trần Thị Thu (SN 1979), cùng ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. Trong đó, ông Trung và bà Thu là 2 vợ chồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bà Nguyễn Thị Triệu vợ hung thủ Đàm Văn Lực vay của vợ chồng Trung, Thu số tiền 1 tỷ 570 triệu đồng. Dù vợ chồng anh Trung, chị Thu đã nhiều lần đòi nhưng vợ chồng bà Triệu, ông Lực chưa trả.

Trích xuất camera tại nhà ông Lực, sau khi mở cổng cho anh Trung vào nhà, Lực mở cốp xe lấy 2 con dao nhọn đâm chết anh Trung tại chỗ. Một số đối tượng đi theo vợ chồng anh Trung, chị Thu đã bỏ chạy. Chị Thu nhìn qua cửa thấy chồng bị đâm chết, chưa kịp bỏ chạy thì Lực mở cổng đuổi. Chị Thu chạy ra hướng ruộng được 30m thì Lực đuổi kịp, đâm gục tại chỗ, sau đó Lực đâm vào ngực mình tự tử.

Bị cáo bỏ trốn khi bị dẫn giải đi xét xử ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Văn Trung

Vào 0h38 ngày 21/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Văn Trung (SN 1983; ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn gần nhà tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông.

Mặc dù đối tượng Trung rất manh động, cầm 2 tuýp sắt vót nhọn chống trả lực lượng chức năng, nhưng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã kịp thời nổ súng khống chế đối tượng.

Trước đó, ngày 20/6, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1983; ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi "trốn khi đang bị áp giải".

Trung trốn thoát khi đang được các cán bộ Công an dẫn giải lên phòng xét xử của TAND quận Hà Đông để xét xử về tội danh "tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng", "đe dọa giết người".

