Huấn "hoa hồng" nhúng chàm trước khi bị truy tìm vì liên quan bán hàng đa cấp

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 15:54 PM (GMT+7)

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") vừa bị công an ra thông báo truy tìm vì có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp.

Ngày hôm qua (16/6), Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", 35 tuổi, quê Yên Bái).

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm Huấn "hoa hồng" đến công an 24 quận, huyện, phòng nghiệp vụ liên quan.

Huấn "hoa hồng" từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc hai lần.

Lý do: Huấn "hoa hồng" có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội...

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu tiên "giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" vướng phải lùm xùm pháp lý. Trước đó, người này đã bị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc, tự in sách trái phép.

Cụ thể, tối 8/9/2019, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp cùng với lực lượng chức năng kiểm tra một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn phường 22. Qua test nhanh các trường hợp nghi vấn, công an phát hiện chỉ có một mình Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Huấn "hoa hồng" được đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại một cơ sở trên địa bàn huyện Củ Chi.

Tiếp đến, sáng 4/3/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Lào Cai phối hợp với Công an phường Lào Cai kiểm tra hành chính khách sạn Kim Cương, thuộc tổ 1A, phường Kim Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện Bùi Xuân Huấn và Lê Mạnh Đạt (SN 1985, trú TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Đấu tranh tại chỗ, Huấn và Đạt chủ động khai nhận bản thân đã sử dụng ma túy nên tổ công tác đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, qua kiểm tra nhanh, cả Huấn và Đạt đều dương tính với ma túy tổng hợp. Ngày 9/3, Công an TP.Lào Cai bàn giao hồ sơ của Bùi Xuân Huấn tới UBND phường Kim Tân để xử lý theo quy định.

Cùng ngày, UBND phường Kim Tân đã lập hồ sơ và ra quyết định đưa Bùi Xuân Huấn tới Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP.Lào Cai để cai nghiện theo quy định.

Hai cuốn sách gây tranh cãi do Huấn tự viết.

Tháng 4 năm nay, Huấn "hoa hồng" lại khiến dân mạng dậy sóng khi lên mạng livestream giới thiệu, rao bán cuốn sách do chính mình viết có tiêu đề "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền".

Theo giới thiệu, cuốn sách của Huấn có giá 799.000 đồng, với nội dung "dạy làm giàu bằng cách kinh doanh, bán hàng qua mạng". Bìa cuốn sách có in hình của Huấn và đề tên Nhà xuất bản SG. Video bán sách thu hút 31 nghìn lượt like, 54 nghìn lượt bình luận và 5,4 nghìn lượt chia sẻ.

Cũng trong những lần livestream trên Facebook, Huấn "hoa hồng" nói rằng toàn bộ tiền bán sách sẽ dành để làm từ thiện và "khoe" hiện đã có trên 5.000 người đặt mua. Những livestream bán sách của Huấn "hoa hồng" ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt like theo dõi và khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Có không ít người trẻ là những học sinh đã vào hưởng ứng, đặt mua sách của Huấn "hoa hồng".

Ngay sau đó, ông Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, Cục đã gửi văn bản tới các Sở Thông tin và Truyền thông của 63 tỉnh, thành, cũng như các cơ quan chức năng liên quan, để phối hợp làm rõ nghi vấn về việc sao in, phát tán qua mạng 2 sản phẩm của Huấn "hoa hồng" mà báo chí nêu, đề nghị xử lý dưới dạng tài liệu in trái phép, phát tán trái phép.

Ông Nguyên cho biết, sau khi kiểm tra kỹ, Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không có nhà xuất bản nào có tên SG. Cũng không có hai cuốn sách nào có tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền" trong danh mục sách lưu chiểu và danh mục kế hoạch đăng ký xuất bản được xác nhận.

"Bên cạnh đó, Cục cũng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có cơ quan quản lý mạng xã hội, để nếu như biểu hiện của Huấn là biểu hiện vi phạm pháp luật, lệch chuẩn về mặt văn hóa thì cần có các biện pháp để xử lý", ông Nguyễn Nguyên nói.

Huấn "hoa hồng" được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015, nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của và trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Huấn "hoa hồng" được một số bộ phận giới trẻ coi là thần tượng khi thường xuyên livestream để khoe tiền, vàng và bản thân quan hệ với giới giang hồ, anh chị có tiếng từng vướng vòng lao lý như Quang Rambo, Khá Bảnh... Các lần livestream, Huấn chủ yếu nói về triết lý sống trong giới giang hồ, khuyên mọi người tránh xa ma túy.

