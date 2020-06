Nóng trong tuần: Phát hiện dấu vết của Triệu Quân Sự trong rừng Hải Vân

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 19:04 PM (GMT+7)

Phát hiện dấu vết của Triệu Quân Sự trong rừng Hải Vân; Bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị bỏ chết trong rừng;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Phát hiện dấu vết của Triệu Quân Sự trong rừng Hải Vân

Ngày 12/6, đồn Biên phòng Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế) phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và các đơn vị nghiệp vụ TP.Đà Nẵng tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, quê ở tỉnh Thái Nguyên), phạm nhân trốn trại đặc biệt nguy hiểm.

Lực lượng quân đội tiếp tục phối hợp với công an truy bắt Triệu Quân Sự tại khu vực rừng Hải Vân

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết của Sự từ địa điểm chân đèo Hải Vân, nơi phạm nhân này bỏ xe máy, chạy lên núi. Sau đó, thông qua chó nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều dấu vết Sự để lại trong khu vực rừng Hải Vân.

Triệu Quân Sự là đối tượng bị Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước khi vượt ngục, Sự đang thi hành án chung thân do các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Triệu Quân Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I trước khi phạm tội.

Đây không phải lần đầu tiên mà Triệu Quân Sự vượt ngục. Trước đó, Sự từng cùng một phạm nhân khác thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam rồi bỏ trốn vào ngày 8/11/2015.

Đến ngày 15/12/2015, Sự bị bắt giữ khi đang chơi game tại một quán internet trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị bỏ chết trong rừng

Sáng 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ bé H.V.Đ (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu), được phát hiện tử vong trong căn nhà hoang.

Gần khu vực phát hiện thi thể cháu Đ. có một căn nhà hoang

Trước đó, chiều 7/6, cháu Đ. xin bố mẹ đi chơi trong xóm. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu về nên gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không được.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cháu Đ. đã tử vong trong rừng núi cách nhà khoảng 10km. Khi phát hiện, cháu Đ. bị trói 2 tay, bịt miệng.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Nghệ An xác định nghi phạm gây ra sự việc là nam sinh lớp 11 tên Đ.N.H (hàng xóm nhà cháu Đ.).

Tại cơ quan công an H. thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. rồi giấu trong rừng như một trò chơi game. H. sau đó sẽ đóng vai đi tìm kiếm như một cách lập công cho gia đình để nhận thưởng.

Tuy nhiên, lo sợ khi gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm, H. đã không đưa cháu bé về dẫn đến cái chết thương tâm.

Hotgirl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (đường Điềm Phùng Thị, TP Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) và thu giữ hơn 1.300 viên thuốc lắc cùng 500 triệu đồng.

Hoàng Nguyễn Minh Hằng là hotgirl nổi tiếng của Trường Cao đẳng du lịch Huế.

Tiếp tục đấu tranh, cơ quan công an bắt thêm các đối tượng khác liên quan là "chân rết" của Hằng gồm Nguyễn Văn Quang và Ngô Thị Hằng Dung, thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng ketamin), cân tiểu ly mà một số dụng cụ. Qua thử test nhanh, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Hằng là sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Du lịch Huế, có ngoại hình xinh đẹp. Là sinh viên nhưng Hằng ít đi học và có lối sống xa hoa, thời gian đến trường ít hơn thời gian đến khách sạn sang trọng.

Theo công an, Hằng là người điều hành đường dây mua ma túy từ TP.HCM rồi vận chuyển theo đường xe khách đưa về Huế.

Sau đó, nữ sinh này giao cho Quang và Dung cùng nhiều người khác giao dịch, phân phối cho khách hàng tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Chân dung Tuấn “B” kẻ cầm đầu 200 "giang hồ áo cam" đập phá quán ốc ở Sài Gòn

Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt hơn 30 đối tượng liên quan đến vụ 200 đối tượng mặc áo màu cam, cầm hung khí xông vào quán Ốc Hương ở đường số 6, phường An lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đập phá quán và đánh 1 người bị thương hôm 5/6.

Tuấn "B" được cho là cầm đầu 200 giang hồ vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ

Người được cho là chủ mưu trong vụ việc này là Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn “B”, SN 1984, ngụ Bình Tân).

Trước đó, một số đàn em của Tuấn “B” có mâu thuẫn với nhóm đàn em của X.T, nên Tuấn đã huy động 200 đối tượng lại để giải quyết mâu thuẫn với nhóm X.T.

Chuẩn bị đủ hung khí, nhóm do Tuấn “B” cầm đầu đã kéo đến quán Ốc Hương, nơi đàn em của X.T thường ngồi nhậu tìm người giải quyết mâu thuẫn.

Do không phát hiện đàn em của X.T, nhóm này đã xông vào quán Ốc Hương đập phá. Anh L.T.L (SN 1990, ngụ quận 6) do lấy điện thoại ra quay lại nhóm của Tuấn "B" nên bị đánh và dùng chai bia đập vào đầu. Lúc này, Công an quận Bình Tân nhận được tin báo, xuống hiện trường nên nhóm Tuấn “B” nhanh chóng rút sau khoảng 5 phút quậy phá.

Qua tìm hiểu được biết, Tuấn “B” là đối tượng giang hồ cộm cán tại địa bàn quận Bình Tân và các quận, huyện lân cận như Bình Chánh, quận 8. Để "lấy số", năm 2016, Tuấn "B" đã huy động hàng chục đối tượng giang hồ dưới trướng của mình ủ mưu thanh toán một nhóm giang hồ khác để giành địa bàn bảo kê.

Bắt đại ca "Nguyên Trễ" cộm cán ở Thanh Hóa thả chó cắn 2 người bị thương

Ngày 11-6, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Nguyên (tức "Nguyên Trễ"; SN 1976, ngụ thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

"Nguyên Trễ" - giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Trước đó, "Nguyên Trễ" có hành vi sử dụng chó béc (loại chó becgie Hà Lan; nặng khoảng 50kg đã được huấn luyện) gây thương tích cho 2 người, một người kịp thời được đưa đến bệnh viện, còn một người thì bị Nguyên đe dọa không cho đi cấp cứu.

Khi lực lượng công an đến giải quyết, "Nguyên Trễ" đã có hành vi cản trở, chống đối không cho đưa người bị hại đi cấp cứu. Công an TP Thanh Hóa đã kịp thời bắt giữ Nguyên, đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Được biết, "Nguyên Trễ" là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan bảo vệ pháp luật khiến nhiều người khiếp sợ khi nghe tới đại ca này.

