Nóng trong tuần: Lý do nghi phạm tấn công 2 chị em ở Bình Thuận đến nhà “đệ ruột” của Khánh “trắng”

Chủ Nhật, ngày 07/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Lý do nghi phạm tấn công 2 chị em ở Bình Thuận đến nhà “đệ ruột” của Khánh “trắng”; Lùng sục toàn tuyến đèo Hải Vân truy bắt kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm vượt ngục lần 2;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Lý do nghi phạm tấn công 2 chị em ở Bình Thuận đến nhà “đệ ruột” của Khánh “trắng”

Sáng 6/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bàn giao đối tượng Mai Quốc Nam (SN 1981, trú tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho Công an tỉnh Bình Thuận.

Nam được xác định là đối tượng dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào ngày 2/6.

Mai Quốc Nam (ảnh nhỏ) thời điểm được đưa xuống mặt đất sau nhiều giờ "lơ lửng" bên ngoài tầng 4 một nhà dân.

Sáng 5/6, Cục C02 phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã triển khai lực lượng bao vây, truy bắt Nam khi đối tượng có biểu hiện bất thường, đang "lơ lửng" bên ngoài tầng 4 của một nhà dân tại ngõ 51 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Đây là nơi cách hiện trường Nam gây án khoảng 1.500km.

Quá trình vận động, đưa Nam xuống đất, lực lượng chức năng đã huy động xe thang, giăng lưới đỡ dưới mặt đất. Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng thành công.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nam khai nhận, do nghiện ma túy, để có tiền mua “hàng” đối tượng lên phương án cướp tài sản, giết người.

Sau khi dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê, Nam bỏ trốn ra Hà Nội thuê nhà nghỉ lẩn trốn tại quận Long Biên.

Chiều tối cùng ngày, Nam mua ma túy đá và đến ngôi nhà 253 Kim Mã của đối tượng Trần Thượng Thẩm (SN 1959, “đệ ruột” của Khánh “trắng”, là đối tượng vừa đi cai nghiện ma túy về) để cùng nhau sử dụng.

Sau khi sử dụng ma túy đá, lo sợ bị bắt giữ, Nam leo lên tầng tum, nhảy qua nóc của 30 ngôi nhà rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất rơi trúng đệm đã để sẵn. Lập tức các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Lùng sục toàn tuyến đèo Hải Vân truy bắt kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm vượt ngục lần 2

Sáng 7/6, lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng Bộ đội biên phòng và Công an Đà Nẵng vẫn đang tổ chức các mũi trinh sát truy tìm Triệu Quân Sự trên toàn tuyến đèo Hải Vân.

Địa hình đèo Hải Vân phức tạp khiến công tác truy lùng gặp nhiều khó khăn

Đại tá Võ Tín - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, đơn vị vẫn đang triển khai truy bắt Triệu Quân Sự, sử dụng flycam trinh thám từ trên cao để quan sát, phục vụ cho quá trình truy bắt.

Về phía lực lượng công an, từ chiều 6/6, đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, đã lệnh cho các đơn vị rút một phần lực lượng khỏi hiện trường và chỉ để lại những trinh sát, chiến sĩ đặc nhiệm mật phục. Công an sẽ không công khai vây bắt rầm rộ mà chuyển sang hướng "đánh chìm".

Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6, bằng cách trèo qua tường rào khu giam.

Người này bị Tòa án Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam giữ.

Đến khoảng 16h chiều 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện đối tượng nghi là Sự chạy xe máy hiệu Sirius BKS: 76X6-2978 đi lên đèo. Đối tượng tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Từ tối 4/6, hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP.Đà Nẵng, BĐBP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP... ráo riết truy bắt, nhưng vẫn chưa tìm thấy phạm nhân này.

Nhận định Triệu Quân Sự là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đề xuất được tiêu diệt đối tượng nếu có sự chống trả.

Chồng say rượu, vợ bị bạn nhậu hiếp dâm

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (SN 1987, trú tại khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Giỏi tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 26/5, bà T. (SN 1979), cùng chồng tổ chức uống rượu tại nhà với Giỏi và 2 thanh niên khác. Một lúc sau, chồng bà T. say nên ngủ trước, mọi người đi sang nhà hàng xóm để nhậu tiếp.

Đến khoảng 22h30, trên đường về, Giỏi có xin bà T. cho ngủ nhờ. Về đến nhà, bà T. mở cửa sau để vào. Lúc này, Giỏi dùng tay đánh mạnh bà T., rồi dùng một vật nhọn bằng sắt kề vào cổ khống chế, đe dọa sẽ giết cả hai vợ chồng nếu chống trả.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm bà T., Giỏi tiếp tục đánh vào mặt nạn nhân. Bà T. giả vờ chết. Giỏi đưa tay lên mũi bà T. kiểm tra thấy không còn thở, nghĩ nạn nhân đã chết nên bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, bà T. đến Công an phường Núi Sam tố giác.

Đến trưa 27/5, Giỏi đến Công an phường Núi Sam đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Gần 200 “giang hồ áo cam” cầm dao, gậy đập phá tanh bành quán ốc ở Sài Gòn

Tối 6/6, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã bắt giữ 4 người liên quan để điều tra vụ việc hàng chục đối tượng mặc đồng phục "áo cam" dùng hung khí đập phá một quán ăn trên địa bàn.

Được biết, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng khác.

Hình ảnh nhóm đối tượng mặc áo khoác màu cam cầm dao, gậy…ập vào quán ốc

Nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai băng nhóm. Vụ việc khiến 1 người có mặt ở quán bị thương.

Trước đó, vào tối 5/6, một nhóm khoảng gần 200 thanh niên cùng mặc áo khoác bên ngoài màu cam đi trên nhiều xe máy, cầm hung khí gồm: dao, ba chỉa, gậy…xông vào quán ốc Hương trên đường số 6 (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Tại đây, nhóm đối tượng đập phá quán và đánh một số thực khách đang ăn uống tại đây khiến nhiều người trong quán tháo chạy trong kinh hoàng. Sau khi đập phá quán và đánh người, nhóm đối tượng lên xe phóng đi thành đoàn trên đường khiến nhiều người khiếp sợ.

Nhóm thanh niên mở "tiệc thác loạn" ma túy, tình dục trong quán karaoke

Khoảng 0h ngày 1/6, tại quán Karaoke tẩm quất, mát xa Như Ý ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), do Trần Quang Tùng (34 tuổi, ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn) làm chủ, lực lượng công an đã kiểm tra, bắt quả tang 20 thanh niên gồm cả nam và nữ đang mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 0,2114g ketamine và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tham gia "tiệc thác loạn" tại trụ sở công an.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 302 và 303 của quán karaoke nói trên.

Bước đầu đấu tranh, quản lý quán là Nguyễn Lâm Tới (29 tuổi, ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) khai nhận, để đối phó với cơ quan công an, đối tượng tắt đèn biển hiệu, đóng cửa ngoài. Khi khách có nhu cầu, Tới sẽ bố trí phòng và cung cấp ma túy, dụng cụ cho khách sử dụng.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lâm Tới về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

