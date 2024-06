Nóng trong tuần: Nữ phạm nhân 24 tuổi trốn trại ở Nghệ An

Nữ phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Ngày 12/6, nữ phạm nhân Lê Thị Hiền (24 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) trốn khỏi Trại giam số 6 - Bộ Công an (đóng tại Nghệ An). Khuya cùng ngày, các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương truy bắt thành công Lê Thị Hiền khi nữ phạm nhân đang lẩn trốn tại địa bàn xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Nữ phạm nhân Lê Thị Hiền bị bắt giữ sau 1 ngày trốn khỏi trại giam

Lê Thị Hiền đang thi hành bản án 42 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa ngày 20/2/2023. Nữ phạm nhân này được chuyển đến Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) để chấp hành án vào ngày 28/8/2023. Như vậy, tính đến thời điểm bỏ trốn, Lê Thị Hiền đã chấp hành bản án được 16 tháng, đang còn phải tiếp tục chấp hành 26 tháng tù.

Luật sư cũng cho rằng, quá trình điều tra phải làm rõ trách nhiệm của từng vị trí quản lý, canh gác, áp giải… tại Trại giam số 6 để xác định có cán bộ nào phạm tội không. Nếu có vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 376 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn.

Cô gái lái ô tô đâm xe đối phương sau ẩu đả

Ngày 9/6, Trần Thị Vân (SN 1994, ngụ TP Buôn Ma Thuột) bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-6, Vân chạy xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson đến 1 quán nhậu tại ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Đình Chiểu (TP Buôn Ma Thuột) để ăn uống cùng nhóm bạn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Vân đi vệ sinh rồi quay lại bàn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với cô gái tên L. ngồi nhậu bàn bên cạnh. Sau một lúc lời qua tiếng lại, nhóm của Vân và nhóm của cô gái tên L. đã lao vào đánh nhau.

Đối tượng Trần Thị Vân đến cơ quan công an trình diện

Liền sau đó, Vân lái xe ô tô Hyundai Tucson tông liên tiếp nhiều cái vào chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe của đối phương đậu phía trước, gây hư hỏng phần đuôi xe. Sau đó, Vân điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường rồi ra trình diện sau 3 ngày bỏ trốn.

Vụ việc 2 nhóm cô gái đã lao vào đánh nhau, dùng xe ô tô tông vào xe đối phương gây náo loạn đường phố. Bên cạnh đó, đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Do mâu thuẫn trên bàn nhậu nên một số cô gái đã lao vào đánh nhau gây náo loạn cả khu phố vào tối 6/6 tại thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh chụp từ clip)

Giết vợ dã man vì cuồng ghen

Ngày 14-6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1975; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) án chung thân về tội giết người sau cơn cuồng ghen.

Nguyễn Văn Dũng tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 12-12-2023, trong lúc nghỉ trưa tại nơi làm việc, Dũng nảy sinh ý định giết vợ mình là bà Lê Thị C. (SN 1982) và sau đó sẽ tự sát. Lý do là vì vợ chồng Dũng có mâu thuẫn về tiền bạc từ trước, đồng thời do ghen tuông vô cớ nên Dũng nghĩ vợ mình có người đàn ông khác.

Để thực hiện, Dũng đi mua 1 con dao giấu trong người và 4 con dao nhỏ để trong xe rồi điều khiển xe đến nơi bà C. làm việc tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Đến nơi, Dũng kêu bà C. điều khiến xe máy chở Dũng đến quán cà phê gần đó để nói chuyện. Chạy được một đoạn, Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến bà C. ngã xuống đường.

Không dừng lại, Dũng tiếp tục đâm nhiều nhát vào người bà C. làm gãy lưỡi dao. Lúc này, người dân gần đó chạy đến bắt giữ Dũng giao công an địa phương; còn bà C. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

Truy tìm đối tượng xâm hại trẻ em trong nhà nghỉ ở Hà Nội

Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2022 đến ngày 27/02/2023 tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đối tượng truy tìm.

Ngày 23/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hiếp dâm” người dưới 16 tuổi để điều tra làm rõ vụ án . Theo đó, Công an quận Thanh Xuân xác định đối tượng tình nghi có tên là “Hoàng”. Hiện chưa rõ nhân thân lai lịch của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0866.183.988), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]