Nóng trong tuần: ''Nữ đại gia quận 7" giăng bẫy lừa hơn 1.200 tỷ đồng

Vỏ bọc hào nhoáng của ''nữ đại gia ảo" lừa đảo hơn 1.200 tỷ đồng

Ngày 27/5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Phùng Thị Nghệ (38 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Việt Hưng Phát tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phùng Thị Nghệ tại tòa

Trước đó, theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân, Phùng Thị Nghệ luôn chứng minh rằng mình là doanh nhân đẳng cấp với vẻ ngoài diện toàn hàng hiệu, xài tiền rất thoáng.

Chiêu bài Nghệ đưa ra khiến không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Ban đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh. Sau khi đã lấy được lòng tin từ các “đối tác”, cặp vợ chồng này “tung chiêu” góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phùng Thị Nghệ không kinh doanh xăng dầu, quầy thu đổi ngoại tệ hoạt động không hiệu quả, đồng thời Nghệ không đứng tên đại diện pháp luật đối với các quầy kinh doanh thu đổi ngoại tệ; không thực hiện bất kỳ thủ tục thành lập ngân hàng.

Thực tế, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Nghệ dùng tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, rồi lại tiếp tục huy động tiền từ các cá nhân khác để trả lại cho các bị hại nhằm nhận được sự tin tưởng.

Trong những người tố cáo Nghệ, cơ quan tiến hành tố tụng xác định bà L., bà T. bị Nghệ lừa hơn 1.200 tỉ đồng. Riêng 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng, Công an TP.HCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.

Bắt kẻ hiếp dâm con gái riêng của vợ

Nhận được thông tin trình báo từ chị N.T.K. (SN 1984, ngụ ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh), chiều 28/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Phạm Văn Trung (SN 1989, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu T. (SN 2012) là con gái riêng của vợ Trung.

Đối tượng gây án

Tại cơ quan Công an, Trung bước đầu khai nhận: Khi đi làm về, Trung thấy cháu T. đang nằm trong phòng ngủ một mình. Nổi cơn thú tính, Trung vào phòng quan hệ tình dục với cháu T. Sau đó, cháu T. kể lại sự việc cho chị K. biết.

Cặp đôi vào nhà nghỉ, người đàn ông bất ngờ tử vong

Chiều 31-5, thông tin với phóng viên, lãnh đạo xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc một người tử vong trong nhà nghỉ tại thôn 3.

Trước đó, vào chiều 30-5, một cặp nam nữ vào thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Quỳnh Nghĩa. Sau thời gian ngắn, người phụ nữ hoảng hốt chạy ra khu vực lễ tân gọi cấp cứu.Người đàn ông đi cùng người phụ nữ sau đó được cơ quan chức năng xác định đã tử vong.

Theo thông tin, cặp đôi vào nhà nghỉ nói trên là giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bị “tình địch” theo về tận nhà để sát hại

Tối 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 3, phường An Bình.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong

Thông tin cho biết, 10 năm trước, Lê Ngọc Tiến và chị Trần Hoàng Trinh (33 tuổi, thường trú tại khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu) sống với nhau như vợ chồng và có với nhau một con trai 10 tuổi. Cả hai cùng thuê trọ ở tại phường Long Bình, TP Biên Hòa và mới chuyển sang thuê trọ tại khu phố 1, phường An Bình.

1 tháng trở lại đây, Tiến nghi ngờ chị Trinh có qua lại với anh Tr.M.Nh. (SN 1995, quê Kiên Giang) nên ghen tuông. Tiến đã điện thoại cho Nh. và đe đe dọa sẽ sát hại Nh.

Chiều 29-5, Tiến phát hiện Trinh và Nh. về phòng trọ của Nh. tại khu phố 3, phường An Bình nên tiến đi theo tới tận phòng. Tại đây, Tiến dùng con dao mang theo đâm, cứa cổ Nh. tử vong. Gây án xong, Tiến tới công an phường đầu thú.

Người đàn ông chết khô trên tấm đệm bên trong nhà liền kề

Ngày 29/5, lãnh đạo UBND phường Bình Minh (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ một thi thể nam giới chết khô trong căn nhà liền kề ở đường 19/5.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo vị này, vào khoảng 17h ngày 28/5, người dân phát hiện một thi thể nam giới đã chết khô trong ngôi nhà liền kề, trên đường 19/5 nên báo lực lượng chức năng.

Sau khi nhận thông tin, Công an TP Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường bảo vệ, khám nghiệm, điều tra làm rõ sự việc.

Lãnh đạo phường Bình Minh cho hay, qua xác định ban đầu, nạn nhân là nam giới (chưa xác định tên tuổi, quê quán). Thời điểm phát hiện, nạn nhân đã chết khô, thi thể nằm trên một tấm đệm gập nhiều lớp.

