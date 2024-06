Nóng trong tuần: 6 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

6 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can là cầu thủ của CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu về các tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh bắt tạm giam 6 bị can

Theo kết quả điều tra, các cầu thủ này đã bàn bạc với nhau sẽ đá dưới sức trong trận giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra tại sân vận động Bà Rịa vào ngày 24/12/2023. Các cầu thủ sau đó đặt cược cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định, ngoài trận đấu trên thì trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB Bà Rịa - Vũng Tàu tại Cúp Quốc gia trên SVĐ Đồng Nai diễn ra vào ngày 24/11/2023, các cầu thủ trên đã thỏa thuận thi đấu theo ám hiệu của 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân) trên khán đài để đá dưới sức, không tấn công ghi bàn. Mục đích để CLB Bà Rịa - Vũng Tàu thua với tỉ số 2-0 để hưởng lợi tiền.

Cô gái bị xâm hại và quay clip "nóng" tại quán cà phê phim

Ngày 4/6, Cơ quan Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang điều tra vụ án "Hiếp dâm" xảy ra trên địa bàn quận này.

Theo điều tra, Phùng Văn Phương (SN 2003, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có hành vi sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder (tài khoản tên Nhật Phương) và các mạng xã hội Facebook (tài khoản tên Nhật Phương), Zalo (Tài khoản tên V Phương), Instagram (tài khoản tên Nhật Phương) nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò với các cô gái rồi đưa đến một quán cà phê phim tại phố Vũ Tông Phan (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân.

Trong quá trình thực hiện hành vi quan hệ tình dục, Phương còn quay clip và chụp ảnh các cô gái rồi đăng tải vào các nhóm hoặc gửi riêng cho các cá nhân trên ứng dụng Telegram (tài khoản tên Yêu Em) gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của các nạn nhân.

Công an quận Thanh Xuân tìm những ai đã bị Phùng Văn Phương dùng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân để được giải quyết.

3 người trong một gia đình tử vong bất thường

Liên quan đến sự việc 3 người trong gia đình tử vong, chiều 4/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân khiến ông N.T.X (SN 1938, ở xã Trung An, huyện Vũ Thư) tử vong là do chị N.T.H. (SN 1985, con gái ruột) gây ra.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, trước khi xảy ra sự việc, chị H đã nhiều lần cãi cọ, xô xát, cầm dao đe dọa bố mẹ đẻ.

Người thân lo hậu sự cho ông X. cùng con gái và cháu ngoại

Trước đó, vào khoảng 6h cùng ngày 4/6, người nhà phát hiện ông X. tử vong trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Gia đình nghi ngờ ông X. bị người thân sát hại nên đã giấu, không trình báo cơ quan công an.

Khi phát hiện vụ việc, công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình mở rộng hiện trường, công an phát hiện tử thi chị N.T.H. và cháu N.H.M.H (SN 2019, con trai chị H.) ở sông phía trước cửa nhà.

Nam thanh niên lén ghi hình khi quan hệ với bé gái 12 tuổi

Ngày 4/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trần Văn Chiến (18 tuổi, ngụ huyện Krông Bông) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trần Văn Chiến tại khu vực từng quan hệ tình dục với cháu N. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra, từ tháng 72023, Trần Văn Chiến kết bạn, trò chuyện với cháu NTPN (khi đó 12 tuổi) qua mạng xã hội.

Sau một thời gian trò chuyện, hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Đồng thời, Chiến nhiều lần quan hệ với cháu N.

Khi quan hệ, Chiến dùng điện thoại ghi hình, chuyển cho một nữ sinh lớp 8 để gạ gẫm thì bị phát hiện, xử lý.

