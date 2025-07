Người phụ nữ chết bất thường ở quán cà phê của gia đình

Tối 12/7, Công an phường Long An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn nhà mặt tiền quốc lộ 1, phường Long An khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ án mạng được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Vào chiều tối cùng ngày, ông tên S. (gần 60 tuổi) đi làm về gọi mãi nhưng không thấy vợ trả lời, cửa nhà vẫn mở nên chạy vào kiểm tra. Tại đây, ông S. hoảng hốt la hét kêu cứu khi thấy vợ nằm bất động trên vũng máu, người có nhiều vết thương do hung khí gây ra, vết thương nặng nhất là vùng cổ. Ông S. đã gọi điện báo với Công an.

Cơ quan Công an thu thập các dấu vết, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Được biết hàng ngày ông S. đi làm, vợ ông ở nhà mở tiệm cà phê võng buôn bán. Vụ việc đang được điều tra.