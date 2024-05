Nóng trong tuần: Cô gái bị sát hại, giấu thi thể trong vali

Cô gái bị sát hại, giấu thi thể trong vali

Ngày 24/5, liên quan đến vụ cô gái bị sát hại giấu xác trong vali ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản; Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Võ Thành Long sát hại cô gái rồi chủ mưu vụ giấu xác trong vali bỏ trên núi ở Vũng Tàu. Ảnh: LT

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long quen biết chị H.T.M.T (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) qua mạng xã hội.

Ngày 18/5, chị T đi từ Cần Giờ qua TP Vũng Tàu gặp Long và Huy. Khuya cùng ngày cả 3 đến thuê 2 phòng tại một khách sạn ở phường 2, TP Vũng Tàu. Long ở cùng với chị T và đã ra tay sát hại bạn gái của mình.

Sau đó, Long lấy nhẫn, dây chuyền, bông tai và một điện thoại iPhone 12 Promax của nạn nhân và báo cho Huy biết sự việc.

Long sau đó tìm mua vali đưa về khách sạn và cho thi thể chị T vào, sau đó khiêng vali lên xe đạp điện chở lên Núi Nhỏ (phường 2, Vũng Tàu) vứt.

Đến rạng sáng 23/5, các trinh sát đã bắt giữ Long tại TP.HCM, sau đó bắt tiếp Huy.

Án mạng 2 người chết ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Thống Nhất đang điều tra vụ án mạng làm 2 người chết vào tối 20/5.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm 4 người gồm Tiền, Hoàng, Nhật và 1 đối tượng chưa rõ lai lịch mang theo 2 con dao tự chế đến nhà anh Phạm Văn Tám (ngụ ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3) để nói chuyện. Lúc này, nhà anh Tám có Độ và Thái.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Lời qua tiếng lại, đến khoảng 19 giờ tối 20/5, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến bằng dao tự chế kéo dài khoảng 5 phút.

Hậu quả, Tám và Độ bị thương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất. Đối tượng Tiền và Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh nhưng không qua khỏi.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Nguyên nhân vụ tạt axit khiến 8 người thương vong ở TPHCM

Ngày 23/5, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã lấy lời khai Đặng Hoàng Toàn (38 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi tạt axit làm 8 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Qua đấu tranh, Toàn khai: Tối 22/5, nghi phạm cùng 8 người bạn ngồi ăn nhậu trước dãy phòng trọ trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận, quận 7).

Do mâu thuẫn với nhóm bạn, Toàn bỏ về phòng trọ trước và lên gác nằm ngủ. Tuy nhiên, Toàn vẫn nghe nhóm bạn nhậu tiếp tục nói xấu mình nên bực tức lấy can axit, loại dùng tẩy sơn để trong nhà vệ sinh mang ra tạt lên 8 người bạn đang ngồi nhậu.

Hậu quả: Anh L. (30 tuổi) bị bỏng nặng dẫn đến tử vong. 7 người còn lại bị thương, nhập viện điều trị.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã không qua khỏi

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, TS-BS Phan Hữu Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương, cho biết, bệnh nhân N.H.Đ. (14 tuổi) đã tử vong vào trưa 21/5.

Bệnh nhi Đ. khi còn điều trị tại bệnh viện

Trước đó, ngày 26/3, Đ được chuyển từ bệnh viện ở Hà Nội về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị. Lúc đó, nam sinh hôn mê sâu, thở máy, huyết áp rất thấp, mạch nhanh, phải đồng thời sử dụng 2 loại thuốc vận mạch.

Sau khi chuyển về Phú Thọ, bệnh nhân Đ đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê, phù não, viêm phổi, được điều trị tích cực với duy trì thở máy, thuốc vận mạch, lọc máu...

Sau gần 2 tháng điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân N.H.Đ đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]