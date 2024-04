Nóng trong tuần: Sát hại cụ bà 75 tuổi, nghi can mặc áo dân phòng cùng công an truy tìm hung thủ

Sát hại cụ bà 75 tuổi, nghi can mặc áo dân phòng cùng công an truy tìm hung thủ

Ngày 2/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được hung thủ sát hại bà cụ 75 tuổi làm nghề bán vé số. Đối tượng gây án là Nguyễn Minh Hoàng sinh năm 2003.

Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 30/3, tại một đoạn đường thuộc xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Thanh niên sát hại bà cụ nhặt ve chai để cướp tiền. Ảnh: LA

Thời điểm gây án, Hoàng đang là thành viên của lực lượng dân phòng xã Phước Hòa. Bước đầu, xác định động cơ gây án là để cướp tiền; tuy nhiên, Hoàng chưa cướp được tiền đã bị người dân phát giác, phải bỏ chạy.

Điều đáng nói là, sau khi gây án, Hoàng vẫn có mặt tại xã để làm việc như bình thường, mặc áo dân phòng cùng công an truy tìm hung thủ gây án.

Phạm nhân trốn trại giam Bộ Công an, cướp taxi trên đường đào tẩu

Khoảng 16h30 ngày 2/4, đối tượng Mai Văn Đệ (SN 1991, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Số 5, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Mai Văn Đệ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quả đồi thuộc địa bàn xã Hà Đông

Đến 18h15 cùng ngày, Mai Văn Đệ di chuyển đến địa bàn xã Hà Đông, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) sau đó bắt xe taxi để tiếp tục bỏ trốn. Khi đến cây xăng Hà Đông, huyện Hà Trung, Đệ lợi dụng sở hở lúc lái xe taxi dừng xe để đổ xăng không tắt máy, nên tự điều khiển ô tô di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 217 theo hướng Hà Trung đi Vĩnh Lộc.

Khi di chuyển đến khu vực giáp ranh giữa xã Hà Đông và xã Hà Lĩnh, đối tượng bỏ lại xe ở ven đường và tẩu thoát.

Đến 16h15 ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại giam số 5 Bộ Công an đã khống chế bắt giữ Mai Văn Đệ khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực quả đồi thuộc địa bàn xã Hà Đông.

Theo thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, Đệ khai nguyên nhân bỏ trốn do có khúc mắc với vợ ở nhà. Đối tượng khai do không liên lạc được với vợ nên suy nghĩ ghen tuông, tiêu cực rồi dẫn tới hành vi trốn trại.

Bé 8 tháng tuổi tử vong sau khi bị đánh ở điểm giữ trẻ tự phát

Liên quan đến vụ việc bé trai 8 tháng tuổi ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chết bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát, ngày 2/4, Công an thị xã Bến Cát cho biết, xét thấy hành vi của Lê Trần Thúy Vy (SN 2008) có dấu hiệu của tội "Giết người" nên đã chuyển vụ việc đến Công an tỉnh Bình Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Vy là con của bà Trần Thị Thúy Hằng, 35 tuổi. Từ giữa năm 2023, bà này thuê căn nhà tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, để làm nơi giữ trẻ.

Căn nhà nơi bé trai 8 tháng tuổi được cha mẹ gửi cả ngày lẫn đêm

Ngày 23/3, bà Hằng thỏa thuận giữ 2 con của người phụ nữ với giá 4,5 triệu đồng một tháng. Khoảng 14h ngày 30/3, bà Hằng nhờ Vy (con gái bà Hằng) trông bé trai 8 tháng tuổi, cho ăn ngủ. Đến 16h, đứa trẻ thức dậy và khóc, Vy bực tức nên đã đánh cháu bé.

Thấy nạn nhân không còn cử động, Vy báo bà Hằng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi vào viện.

Đến ngày 31/3, Vy đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vy khai do bực tức vì bé T. khóc nên đã dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng của bé.

Thêm một điều tra viên bị đình chỉ công tác liên quan vụ thanh niên tử vong khi làm việc với công an

Ngày 3/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác thêm một cán bộ điều tra để làm rõ việc anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú TP Biên Hòa), tử vong sau khi lên làm việc theo giấy triệu tập.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Long Thành. Hiện cán bộ Lưu Quang Trung được điều chuyển công tác về Phòng cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh Đồng Nai.

Giấy triệu tập làm việc của Công an huyện Long Thành đối với anh Vũ Minh Đức. Ảnh: VH

Liên quan đến sự việc này, trước đó Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Long Thành. Đại uý Thương là người ký giấy triệu tập anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, TP Biên Hòa).

Trước đó, sáng 22/3, anh Đức đến làm việc với Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

