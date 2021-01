Nóng trong tuần: Hé lộ về Youtuber bắn 3 phát súng vào xe "thánh chửi" Dương Minh Tuyền

Hé lộ về Youtuber bắn 3 phát súng vào xe "thánh chửi" Dương Minh Tuyền; Chi hàng chục tỷ đồng và 2 ô tô để “chạy chức” Vụ phó, nữ đại gia nhận “quả đắng”;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Chân dung Hồ Văn Khoa - đối tượng cầm súng bắn vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền. Ảnh: TL

Liên quan đến vụ việc xe ô tô của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú TP. Bắc Ninh) bị bắn khi đi ăn tân gia tại thị trấn Thanh Miện (Hải Dương), cơ quan công an cho biết, đã làm rõ được 2 đối tượng liên gồm: Lã Văn Linh (SN 1999, trú huyện Ba Vì, Hà Nội) và Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Trong đó, Linh được xác định là người điều khiển xe máy. Còn Hồ Văn Khoa là người ngồi sau cầm súng bắn 3 phát về phía xe ô tô của Tuyền.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Lã Văn Linh, riêng đối tượng Khoa đang bỏ trốn. Đến ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và ký quyết định truy nã Hồ Văn Khoa.

Được biết, Hồ Văn Khoa có kênh YouTube thu hút nhiều người đăng ký theo dõi. Thời gian gần đây, đối tượng được nhiều người biết đến sau màn đấu khẩu với Dương Minh Tuyền trên mạng xã hội.

Chi hàng chục tỷ đồng và 2 ô tô để “chạy chức” Vụ phó, nữ đại gia nhận “quả đắng”

Các bị can "ngã giá" chức Vụ phó với bà Hạnh là 800 nghìn USD, và bà này phải mua 1 xe ô tô Camry làm quà tặng người sẽ nhờ xin việc. (Ảnh minh họa)

Ngày 14/1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Hồng (SN 1976, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục) và Cù Đăng Thành (SN 1989, nguyên cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Thành và Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối giới thiệu với bà Phan Thị Phương H. (SN 1968, trú TP Hà Nội) có thể nhờ xin cho bà H. làm “Vụ phó Vụ hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ” với chi phí là 800.000 USD (tương đương 17 tỉ đồng). Thành còn yêu cầu người phụ nữ này mua xe ô tô để làm quà biếu, tạo mối quan hệ để xin việc.

Tin là thật, từ ngày 8/8/2016 đến ngày 12/2/2018, bà H. đã 14 lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Thành với tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng, cùng 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry Q ASV50L (hơn 1,6 tỉ đồng) và 1 xe ô tô Prado (hơn 2,2 tỷ đồng) để xin việc. Sau khi nhận tiền, Thành và Hồng không thực hiện xin việc, "chạy chức" cho bà H. như đã hứa, mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đến nay, 2 bị can Hồng và Thành mới trả lại cho bà H. hơn 3 tỉ đồng. Về chiếc xe ô tô Camry mà bà H. mua cho Thành, chiếc xe này đã được cảnh sát trả lại cho bị hại.

Chém chết bố mẹ, truy sát em trai rồi cắt cổ tự tử

Hiện trường vụ thảm án

Vụ việc xảy vào 0h27 ngày 16/1, tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu). Đối tượng Lường Văn Sáu (tên gọi khác là Inh - SN 1993) trú tại địa chỉ trên đã dùng dao đâm, chém bố, mẹ ruột và em trai thương vong.

Qua điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Sáu không ngủ mà lấy quần áo đặt lên bếp gas đốt. Thấy vậy, bà Vàng Thị Sương (SN 1968, mẹ Sáu) nhắc nhở liền bị con trai đâm tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục cầm dao chém bổ đẻ là ông Lường Văn Phơi (SN 1968) tử vong. Người em trai là Lường Văn Hậu (SN 1990) lao vào can ngăn cũng bị chém nguy kịch.

Sau khi gây án, Sáu quay vào nhà dùng dao tự cắt cổ mình. Nhận được tin báo, Công an huyện Than Uyên đã có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Sáu đã tử vong.

Theo người thân trong gia đình, trong vài ngày gần đây đối tượng Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.

Bé gái 14 tuổi bị bố đẻ bạo hành mỗi khi “phê” ma tuý

Nguyễn Anh Đức trong buổi làm việc với đại diện Viện kiểm sát.

Ngày 11/1, VKSND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (SN 1980, trú huyện Tiên Du) về hành vi “Hành hạ con”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Anh Đức và chị T.T.B (SN 1983) có con chung là cháu N.T.H (SN 2006). Từ khi H. còn nhỏ, mỗi khi không vừa ý hay sau khi dùng ma túy, Đức đều dùng roi đánh đập con gái.

Đỉnh điểm, chiều 30/12/2020, H. trốn đi chơi ở nhà bà nội về bị Đức bắt gặp. Đức đã dùng tông đơ hớt nham nhở tóc của cháu H. và cầm tông đơ, roi đánh đập con gái dã man. Mặc con gái xin tha nhưng Đức vẫn đánh đến khi cháu H. ngất đi.

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Đức.

Đức là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản.

Phát hiện chồng và 2 con nhỏ chết trên giường sau khi vợ về nhà ngoại

Khu vực ngôi nhà xảy ra vụ việc

Ngày 17/1, tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 bố con tử vong.

Theo một lãnh đạo xã Võ Miếu, tối 16/1, anh Trần Minh H. (31 tuổi, ở xóm Thanh Hà) có xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, người vợ về nhà ngoại. Tuy nhiên, khi vợ lấy quần áo để về thì anh H. không cho lấy và còn cắt tóc vợ.

Sau khi người vợ về nhà ngoại thì sáng nay 17/1, người thân phát hiện 3 bố con anh H. (2 cháu bé là Trần L.A, 7 tuổi và Trần B.N, 6 tuổi) tử vong trên giường cùng lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh H. để lại.

Trong lá thư tuyệt mệnh, anh H. ghi đưa 3 bố con đi hỏa táng và một số thông tin liên quan đến những người vay tiền.

