Chém chết bố mẹ, truy sát em trai rồi cắt cổ tự tử

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 20:48 PM (GMT+7)

Sau khi chém chết bố mẹ và truy sát người em trai, Lường Văn Sáu đã cắt cổ tự tử.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 16/1, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo khoảng 0h30 cùng ngày, tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, nghi phạm gây án cũng tự tử sau khi gây án.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, Lường Văn Sáu (SN 1993 trú ở bản Co Phày) lấy quần áo đặt lên bếp gas bật lửa đốt thì bị mẹ là bà V.T.S (SN 1968) phát hiện. Sáu lập tức dùng dao chém mẹ tử vong.

Lúc này, anh L.V.H (SN 1999, em trai Sáu) vào can ngăn thì bị Sáu cầm dao đâm, chém nhiều nhát khiến anh H phải bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Sau khi em trai bỏ chạy, Sáu chạy ra cổng và gặp ông L.V.P (bố đẻ). Tại đây, Sáu tiếp tục dùng dao sát hại ông P.

Gây án xong, Sáu trở về nhà rồi dùng một con dao khác cắt cổ tự tử.

Vụ việc được người dân phát hiện đã đưa Sáu và anh H đi cấp cứu, tuy nhiên Sáu đã tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

