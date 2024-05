Kẻ giết cô gái giấu xác trong vali bị khởi tố tội giết người, cướp tài sản

Ngày 24-5, theo nguồn tin của PLO, liên quan đến vụ cô gái bị sát hại giấu xác trong vali ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản; Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quyết định khởi tố đã được VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê chuẩn.

Võ Thành Long sát hại cô gái rồi chủ mưu vụ giấu xác trong vali bỏ trên núi ở Vũng Tàu. Ảnh: LT

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long quen biết chị H.T.M.T (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) qua mạng xã hội.

Ngày 18-5, chị T đi từ Cần Giờ qua TP Vũng Tàu gặp Long và Huy. Khuya cùng ngày cả 3 đến thuê 2 phòng tại một khách sạn ở phường 2, TP Vũng Tàu. Long ở cùng với chị T và đã ra tay sát hại bạn gái của mình.

Sau đó, Long lấy nhẫn, dây chuyền, bông tai và một điện thoại iPhone 12 Promax của nạn nhân và báo cho Huy biết sự việc.

Long sau đó tìm mua vali đưa về khách sạn và cho thi thể chị T vào, sau đó khiêng vali lên xe đạp điện chở lên Núi Nhỏ (phường 2, Vũng Tàu) vứt.

Sau khi không liên lạc được với chị T, gia đình đã đi tìm và trình báo công an. Chiều 22-5, phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhận được thông tin đề nghị phối hợp xác minh thông tin về chị T.

Đối tượng chở vali trong có thi thể nạn nhân lên núi bỏ lại. Ảnh: CTV

Phòng Cảnh sát Hình sự Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Qua đó đã xác định nghi can là Võ Thành Long và tiến hành truy bắt.

Đến rạng sáng 23-5, các trinh sát đã bắt giữ Long tại TP.HCM, sau đó bắt tiếp Huy.

Hiện thi thể chị T đã được gia đình đưa về an táng.

