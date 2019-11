“Nổ” với chồng có 300 triệu, người vợ dựng chuyện bị cướp và cái kết

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Bà Thảo nói dối chồng rằng mình tích góp được 300 triệu đồng. Khi cần tiền sửa nhà, chồng bà yêu cầu rút tiền thì bà dàn dựng bị cướp để chồng không mắng.

Nói dối chồng có 300 triệu đồng người phụ nữ dựng hiện trường giả bị cướp tiền để chồng khỏi mắng. Ảnh minh họa.

Ngày 6/11, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1980, trú tại thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) với số tiền 750.000 đồng về hành vi báo thông tin giả tới cơ quan nhà nước.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 19/10, bà Thảo đến Công an thị xã An Khê trình báo về việc, khi bà điều khiển xe đi trên đường liên xã thuộc thôn Thượng An 3 (xã Song An, thị xã An Khê) thì bị 2 thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển xe mô tô Wave (không biển số) áp sát từ phía sau rồi đánh vào vai làm bà ngã xuống đường.

Lúc này số tiền 300 triệu đồng rơi từ cốp xe ra, thấy vậy 2 thanh niên cướp rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an thị xã An Khê đã triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để truy tìm đối tượng.

Tuy nhiên, qua một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định không có vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an, bà Thảo đã thú nhận bản thân không có số tiền 300 triệu đồng, cũng không bị cướp tài sản như đã trình báo.

Bà Thảo cho hay, do bà nói dối với chồng tích góp được 300 triệu đồng gửi tại ngân hàng. Sau đó, chồng bà yêu cầu rút về để trả tiền sửa nhà. Lo sợ bị chồng chửi nên bà Thảo đã dàn dựng việc mình bị cướp tài sản.