Ngáo đá, bố đánh đập rồi bắt 2 con nhỏ nói dối dựng chuyện loạn luân để quay clip tung lên mạng

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 21:47 PM (GMT+7)

Ngô Văn Hùng (ở Quảng Yên, Quảng Ninh) gần đây đã nhiều lần có biểu hiện ngáo đá dẫn đến ảo giác về việc con dâu quan hệ với bố chồng, thậm chí còn tưởng tượng ra việc bố loạn luân với em gái mình.

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã (TX) Quảng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu 2, phường Hà An, TX Quảng Yên) về hành vi bạo hành trẻ em.

Ngô Văn Hùng tại cơ quan công an ngày 2-10 khi bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh: CAND

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 17-10, sau khi sử dụng ma túy, Hùng đã hành hạ, đánh đập, nhốt hai con nhỏ và bắt các cháu phải nói những thông tin bịa đặt ông nội có quan hệ bất chính với mẹ các bé để quay lại clip đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua trình xác minh, cơ quan chức năng khẳng định, nội dung clip Hùng tung lên mạng xã hội là được dàn dựng, không đúng sự thật.

Một lãnh đạo Công an TX Quảng Yên cho biết, ngày 2-10, Ngô Văn Hùng dùng dao chém gây thương tích cho mẹ đẻ và vợ khiến ông Ng.V.N (SN 1964, bố đẻ Hùng) bị đứt 2 ngón tay cái; bà Tr.Th.T. (SN 1968, mẹ đẻ Hùng) bị thương ở tay và chị V.T.N.Q (SN 1990, vợ Hùng) bị thương ở người.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tạm giữ Ngô Văn Hùng trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, do không lấy được lời khai của các nạn nhân (là bố mẹ đẻ và vợ Hùng) nên cơ quan công an đã tạm cho đối tượng về.

Tiếp đó, lực lượng điều tra đã kiên trì thuyết phục để lấy lời khai của các nạn nhân gia và giám định phần trăm thương tích nhưng gia đình bất hợp tác. Đến ngày 17-10, lần nữa lại xảy ra sự việc trên, cơ quan công an đã khiên trì vận động và được gia đình hợp tác khai báo.

Cũng trong ngày 17-10, cơ quan CSĐT Công an TX Quảng Yên đã quyết định tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu 2, phường Hà An, TX Quảng Yên) về hành vi bạo hành trẻ em, để điều tra xử lý đối tượng này trước pháp luật

Người nhà cho biết Hùng đã nhiều lần có biểu hiện ngáo đá (rối loạn thần kinh do dùng ma tuý đá) dẫn đến ảo giác con dâu quan hệ với bố chồng. Thậm chí Hùng còn tưởng tượng ra việc bố loạn luân với em gái mình.

Anh ta thường dựng chuyện vợ có quan hệ bất chính với nhiều người, sau đó đánh đập và bạo hành vợ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TX Quảng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.