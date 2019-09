Dựng chuyện bị bán sang Trung Quốc làm gái mạ dâm để lừa công an

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 09:30 AM (GMT+7)

Hoàng Thị Bé khai, 5 tuổi bị vợ bé của bố dẫn qua Trung Quốc, 18 tuổi ép “đi khách”, 23 tuổi bị phục vụ tình dục cho 7 người đàn ông nhà chồng.

Chị Bé tại Trung tâm bảo trợ tỉnh Lâm Đồng

Ngày 13/9, Công an Tp.Đà Lạt xác nhận, ngày 4/9, Công an phường 1 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) tiếp nhận một phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Tuyết (39 tuổi, quê Hà Nội), có bố tên là Nguyễn Văn Đại, năm nay khoảng 70 tuổi. Người phụ nữ này khai tại cơ quan công an rằng, lúc lên 5 tuổi, chị bị một người tên là Nguyễn Thị Lan (vợ bé của bố) đón đi chơi, sau đó người này đưa Tuyết qua Trung Quốc. Từ năm 18 tuổi, Tuyết bị bà Lan ép buộc “đi khách” tại một động mại dâm. Năm 23 tuổi Tuyết được bà Lan gả chồng. Nhà chồng có tới 7 người đàn ông và đều bắt Tuyết phục vụ tình dục.

Tháng 8/2019, Tuyết gặp một người phụ nữ tên Na (khoảng 50 tuổi). Theo gợi ý của bà Na, Tuyết đưa cho bà này 1.900 nhân dân tệ để được giúp đỡ trốn về Việt Nam. Sau đó bà Na đã đưa Tuyết về Việt Nam bằng đường bộ. Bà Na đã đưa Tuyết tới Đà Lạt. Người phụ này còn cho biết, thời gian trốn từ Trung Quốc cho tới khi đặt chân đến Đà Lạt là 12 ngày.

Để xác minh thông tin trên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP.Đà Lạt tiến hành xác minh, làm rõ nhân thân Nguyễn Thị Tuyết.

Theo Công an TP.Đà Lạt, người phụ nữ này đã ở ít nhất 4 Trung tâm bảo trợ xã hội trong cả nước, tên thật là Hoàng Thị Bé (39 tuổi, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Hoàng Thị Bé không bị mua bán sang Trung Quốc mà đi cùng mẹ, bị phía Trung Quốc trả lại Việt Nam qua Đại sứ quán hai bên và đã ở tại nhiều trung tâm bảo trợ xã hội.

Công an TP.Đà Lạt khẳng định, Hoàng Thị Bé đã khai báo gian dối, gây khó khăn cho công tác xác minh. Suốt 10 ngày qua, Công an TP Đà Lạt và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã mất rất nhiều thời gian, công sức để xác minh, thẩm tra lời khai của Hoàng Thị Bé.

Ông Trần Quyết Thắng - Giám đốc Trung tâm bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Từ khi vị tiếp nhận chị Bé, người này vẫn sinh hoạt bình thường. Đơn vị đã giúp chị Bé kiểm tra xem chị có mang thai hay không nhưng kết quả không phải. Trước mắt, đơn vị vẫn giúp đỡ người phụ nữ này ở lại và chờ xác minh từ các cơ quan chức năng khác rồi sẽ có phương án cụ thể".

Chị Bé đã có một con gái tên Lâm An Niên và đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk. Chị Bé cũng cho hay, trước đó gia đình ở quê đã không nhận chị là thành viên trong gia đình nên đã bỏ đi lang thang nhiều nơi. Ngoài ra, chị Bé cũng cho biết, mẹ ruột của chị là bà Hoàng Thị Đền (đã mất tại Trung Quốc).