Nổ súng tại quán cà phê giữa TP Vinh, 1 người gục tại chỗ

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 12:12 PM (GMT+7)

Khi một số người dân đang uống cà phê thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ, một người đàn ông gục xuống trong quán.

Lực lượng công an đến hiện trường quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng.

Ngày 20/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) điều tra, làm rõ một vụ nổ súng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, một số người dân đến quán cà phê có địa chỉ số 1 Đinh Công Tráng, TP Vinh để uống nước.

Thời điểm này, bất ngờ mọi người nghe thấy tiếng súng nổ lớn, ngay sau đó là một người đàn ông gục xuống trong quán. Nghi phạm là một nam giới, sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường.

Nơi nạn nhân bị bắn gục trong quán cà phê.

“Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường điều tra và bắt giữ nghi phạm ngay sau đó”, vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện danh tính của nghi phạm và nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

