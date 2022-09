Nợ 3 tỷ, gã trai giả Công an lên mạng lừa tình, tiền cô gái trẻ

Thường xuyên đăng tải các hình ảnh mặc trang phục Cảnh sát nhân dân, Trần Minh Thiều (32 tuổi, ở khu dân cư số 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa tình, lừa tiền, chiếm đoạt 259 triệu đồng của các bị hại.

Liên quan đến vụ án trên, Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, sau khi củng cố chứng cứ, ngày 22/9, đã quyết định khởi tố bị can Trần Minh Thiều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cần tiền chi trả cho khoản nợ khoảng 3 tỷ đồng, Thiều nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn mà anh ta ta nghĩ đến là giả danh Công an, nhằm vào những cô gái trẻ chưa có chồng, nhẹ dạ, cả tin để lừa tình, lừa tiền.

Cán bộ điều tra hỏi cung đối tượng Trần Minh Thiều.

Để thực hiện ý định của mình, Thiều lên mạng Internet, đặt mua một bộ trang phục giả của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tiếp đó, anh ta chụp ảnh và sử dụng tấm ảnh mặc Cảnh phục làm ảnh đại diện trên Facebook cá nhân để làm quen, tán tỉnh các cô gái trẻ.

Qua mạng xã hội, Thiều làm quen với hai nạn nhân là chị P.T.V (SN 2002, ở xã Nam Hưng) và H.T.P. (SN 1986, ở xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách). Để đánh vào lòng tin của hai nạn nhân, trong quá trình trò chuyện, Thiều giới thiệu anh ta tên là Trần Minh Anh, hiện đang là cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Hải Phòng, chưa kết hôn. Để các nạn nhân tin tưởng hơn, đối tượng còn chụp ảnh chân dung của mình rồi ghép trang phục Cảnh sát nhân dân, đeo quân hàm Trung úy, đội mũ kê pi gửi cho 2 người này.

Không dừng lại ở đó, khi đến nhà chị V chơi, Thiều còn nhiều lần mặc trang phục Cảnh sát nhân dân. Điều đó khiến anh ta dễ dàng có được lòng tin của người bị hại. Sau khi biết “cá đã cắn câu”, đối tượng tạo ra nhiều lý do để hỏi vay tiền các nạn nhân rồi chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết. Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, Thiều còn lừa gạt cả tình cảm của hai cô gái.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Sách phát hiện những dấu hiệu bất thường của tài khoản Facebook có tên "Trần Minh Anh" và tài khoản Zalo có tên "Nam Anh". Cụ thể, trên các trang mạng xã hội, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh một nam thanh niên mặc trang phục Cảnh sát nhân dân…

Từ dấu hiệu bất thường trên, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Sách đã tập trung lực lượng thu thập thông tin về đối tượng nghi vấn. Quá trình rà soát, các trinh sát đã phát hiện trong số các tài khoản thường giao dịch với facebook trên, có hai công dân đang sinh sống ở huyện Nam Sách. Từ các thông tin nắm bắt được, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Sách đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Thiều; lật tẩy bộ mặt thật của gã Công an giả danh.

Qua trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách xác định từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, đối tượng Thiều đã chiếm đoạt của hai nạn nhân hơn 259 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Thiều đã khắc phục, trả lại cho các nạn nhân toàn bộ số tiền bị Thiều chiếm đoạt. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Thiều.

