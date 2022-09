Cơn “ác mộng” của cô gái 17 tuổi bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”

Tại cơ quan công an, cô gái trẻ chia sẻ đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại “Công ty” theo lời giới thiệu “việc nhẹ lương cao”.

Các nạn nhân được giải cứu tại trụ sở công an.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì phối hợp với phòng Phòng chống ma tuý Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon) giải cứu thành công 3 nạn nhân trong vụ việc 17 công dân ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La xuất cảnh sang Campuchia lao động.

Theo Công an tỉnh Sơn La, ngày 13/5, Đinh Quang Dũng, Đinh Thị Nghĩa (SN 2005, cùng trú tại xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên) và Lò Văn Tiến (SN 1994, trú tại thị trấn Bắc Yên) đã xuất cảnh sang Campuchia làm thuê cho “Công ty”. Cả 3 nạn nhân đã trót tin vào lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” của một số đối tượng môi giới. Công việc chính là tìm kiếm và lôi kéo các khách hàng trên facebook, zalo nạp tiền vào các app trò chơi trên mạng.

Các nạn nhân chia sẻ với cơ quan công an rằng, tại Campuchia, họ phải làm việc với cường độ cao, nếu không làm đủ chỉ tiêu thì phải làm tăng ca, thậm chí còn bị đánh đập và chích điện nếu không làm tốt công việc.

Nạn nhân Nghĩa cho hay, Nghĩa được một chị tên là Niệm - người Việt Nam đang sống và làm việc tại Campuchia giới thiệu sang Campuchia làm việc lương khoảng 11 triệu, không mất thêm chi phí. Tuy nhiên, khi sang Campuchia mới biết công việc rất nặng, phải làm việc 17-18 tiếng mỗi ngày. Mỗi lần không đủ chỉ tiêu, Nghĩa đều phải gọi điện về nhờ người nhà nạp tiền vào app trò chơi cho đủ. Nếu ai muốn về Việt Nam thì phải trả cho “Công ty” 70 triệu đồng.

Cơn “ác mộng” này chỉ kết thúc khi cả 3 nạn nhân, trong đó có Nghĩa được cơ quan chức năng giải cứu vào hồi 2h ngày 20/9.

