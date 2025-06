Kỳ lạ cảnh sát đặc nhiệm giải cứu thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Đây là thủ đoạn lừa đảo cực kỳ mới và tổ chức bài bản của các đối tượng tội phạm ấn náu trên không gian mạng. Mới đây, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã thực hiện vụ giải cứu nạn nhân là nam thanh niên 18 tuỏi bị 'bắt cóc online', đồng thời lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.

Nạn nhân bị bắt cóc là em Mai Đình Chí T. (18 tuổi, ngụ quận 4). Từ kịch bản 'bắt cóc online' này mà gia đình T. bị lừa đảo 200 triệu đồng.

Lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm giải cứu một vụ 'bắt cóc online'. Ảnh minh hoạ: Công an TPHCM

Cụ thể, cách đây không lâu, ông M.Đ.C.Q. (49 tuổi, là cha của T.) bất ngờ nhận được nhiều cuộc điện thoại của những người không rõ lai lịch, thông báo con trai ông, là em T. bị bắt cóc. Nhóm đối tượng yêu cầu ông Q. chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chính con trai ông để chuộc người.

Không liên lạc được với con trai và lo sợ con nguy hiểm đến tính mạng, ông Q. đã chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Chuyển tiền xong, ông Q. vẫn không thấy các đối tượng thả người mà chúng liên tục gọi điện thoại đòi thêm tiền rồi bất ngờ cắt đứt mọi liên lạc. Trước tình huống này, ông Q. đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự về vụ việc con trai mình bị bắt cóc tống tiền.

Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra, truy xét. Chỉ vài giờ sau, trinh sát đã khoanh vùng, giải cứu an toàn cho em T. đang ở tại một khách sạn trong khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Lộ kịch bản tinh vi và khuyến cáo của công an

Công an khai thác nhanh nạn nhân T. thì biết được đây là chiêu thức lừa đảo tinh vi theo kiểu dàn dựng một vụ 'bắt cóc online'.

Cụ thể, các đối tượng giấu mặt gọi điện cho T. giả danh là cán bộ công an, đe doạ em này có liên quan đến một vụ án ma tuý. Qua điện thoại, các đối tượng doạ nạt T. và đề nghị hợp tác để điều tra.

Chúng yêu cầu T. tuyệt đối giữ bí mật và làm theo hướng dẫn của cán bộ công an.

Công an TPHCM khuyến cáo về thủ đoạn mới, dàn cảnh bắt cóc online người khác để tống tiền gia đình. Ảnh minh hoạ: MXH

Các đối tượng ép em T. gọi xe công nghệ đến thuê phòng tại khu dân cư Him Lam để ẩn náu, không được liên lạc với ai và chỉ nghe điện thoại của chúng gọi đến.

Sau đó, chúng gọi điện thoại cho cha của em T. để tống tiền. Khi em T., nhận tiền từ cha chuyển vào tài khoản, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em chuyển số tiền đó đến tài khoản chúng chỉ định.

Công an làm rõ, không có vụ bắt cóc nào, mà thực sự đây là chiêu thức lừa đảo mới, tinh vi của các đối tượng hoạt động trên không gian mạng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang lần theo đường đi của khoản tiền để truy xét các đối tượng gây án.

Công an TPHCM chỉ rõ về phương thức của các đối tượng phạm tội. Cụ thể, chúng giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân, cáo buộc họ liên quan đến vụ án (thường là ma túy, rửa tiền) để ây áp lực tâm lý, đe dọa... từ đó ép nạn nhân tự cô lập ở khách sạn, không được liên lạc với ai. Sau đó chúng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để “giải quyết vụ việc” hoặc để “kiểm tra tài khoản”; hoặc liên hệ với gia đình nạn nhân để lừa đảo bằng cách chuyển tiền chuộc người.

Công an TPHCM khuyến cáo, Công an TP không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân tự chuyển tiền để xác minh, điều tra. Khi nhận được cuộc gọi lạ xưng là Công an, Viện KSND, Tòa án… người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Người dân không tự ý đến khách sạn, địa điểm lạ hoặc tự cách ly khi có yêu cầu qua điện thoại; nếu có nghi ngờ thì hãy bình tĩnh cúp máy, gọi đến số tổng đài của Công an TPHCM (113) hoặc đến trực tiếp trụ sở công an gần nhất để trình báo.