Những cú lừa bạc tỷ trên không gian mạng: Cái giá của lòng tham

Thứ Ba, ngày 20/09/2022 16:00 PM (GMT+7)

Trong tất cả các thủ đoạn của kẻ lừa đảo thì phương thức đánh vào lòng tham của nạn nhân bao giờ cũng là sự lựa chọn đầu tiên. Bởi có rất nhiều người, dù đã có ý thức cảnh giác, dù nghi ngờ mình có thể bị lừa nhưng vì mờ mắt trước đồng tiền, vì hám cái lợi lớn trước mắt đã không thể chế ngự được lòng tham…

Ông P.D.H (ngụ TP Thuận An, Bình Dương) quen biết qua mạng xã hội với người tự xưng tên là Hà có nickname Whatapp là "cskh sushi". Sau khi kết "tình thân", Hà bật mí cho biết cô ta đầu tư giao dịch ở sàn forex trên ứng dụng MetaTrader5 (viết tắt là MT5) thu lợi nhuận rất cao và rủ anh H. cùng tham gia.

Để bắt đầu hành trình kiếm tiền "cskh sushi" đã tạo một tài khoản cho ông H. rồi yêu cầu ông H. chuyển tiền vào để kinh doanh, số lợi nhuận có được sẽ được sàn giao dịch chuyển tất cả vào tài khoản này.

Một trong số ít đối tượng lừa nạn nhân chơi tiền ảo bị Công an Bình Dương bắt giữ.

Để thử nghiệm, trong 2 lần đầu ông H. chuyển khoản (theo số tài khoản mà "cskh sushi" cung cấp) gần 140 triệu đồng để tham gia và thấy có lợi nhuận. Để kiểm chứng ông H. rút thử 6,9 triệu đồng từ tài khoản này thì thấy khá suôn sẻ. Nghĩ đã "trúng mánh", chỉ trong vòng một tháng ông H. đã chuyển khoản 18 lần với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng và đã thu lợi nhuận cả vốn lẫn lãi có trong tài khoản là gần 500.000 USD, tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Tới lúc này ông H. quyết định rút tiền ra để bảo toàn nguồn vốn. Tuy nhiên với mức lãi khủng khiếp đến như vậy mà không cần phải làm gì thì có lẽ cả thế giới này ai cũng là tỷ phú đô la. Thực chất đó chỉ là màn kịch của những kẻ lừa giấu mặt và chúng vẫn chưa muốn kết thúc bởi "con mồi" như ông H. vẫn còn khá "tiềm năng".

Thế là khi ông H. đăng ký rút số tiền gần 500.000 USD nói trên thì "cskh sushi" đề nghị ông H. phải đóng vào gần 320 triệu đồng tiền thuế và sẽ nhận được tiền sau 2h nữa. Số tiền này là quá ít so với số tiền nhận được nên ông H. không do dự làm theo. Tuy nhiên sau đó "cskh sushi" bảo tài khoản bị đóng băng, anh H. muốn rút tiền thì phải đóng thêm hơn 113 triệu đồng tiền giải băng. Tiền đã gửi nhưng phía "cskh sushi" vẫn bảo chưa nhận và kêu ông H. gửi lại. Sau nhiều lần bị hối thúc chuyển tiền, ông H. làm đơn trình báo Công an…

Trường hợp khác theo đơn tố cáo, vào cuối tháng 5/2022, bà V. nhận được điện thoại của người tự xưng tên là Thảo My, nhân viên môi giới chứng khoán quốc tế muốn giúp bà V. kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán. Nghe qua viễn cảnh dễ ăn mười mươi, bà V. liền đồng ý và được Thảo My hướng dẫn tạo tài khoản và nộp tiền vào ứng dụng MT5. "Ban đầu chị cứ nộp một ít để chơi thử đi, không mất tiền đâu mà sợ, nếu có thua bên sàn sẽ chịu trách nhiệm hoàn tiền lại cho chị coi như giúp chị trải nghiệm" - Thảo My trấn an. Tin lời, bà V. nộp vào số tiền tương đương với 5.000USD để "trải nghiệm".

Nhưng thật "không may" cho bà V. ở lần đầu chơi chứng khoán đã thua sạch tiền. Thế là bà đòi rút lại tiền. Thảo My bảo tài khoản đã bị "cháy" còn đâu mà rút và tiếp tục dụ dỗ bà V. "chị phải nộp tiền vào để tài khoản không bị âm và phải tiếp tục chơi chứng khoán thì mới rút tiền ra được". Sợ mất số tiền vốn ban đầu nên bà V. làm theo mà "xui" cho bà V. là càng chơi lại càng lỗ, tiền mới nạp vào chưa được bao lâu không chỉ hết sạch mà còn bị âm, mà bị âm thì không thể rút lại tiền. Cứ thế bà V. vay mượn, cầm cố tài sản nộp vào đến 16 lần với tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng mà tài khoản vẫn còn âm… Đến lúc không còn biết tìm đâu ra tiền thì bà V. mới báo Công an để nhờ can thiệp… lấy lại tiền cho bà!.

Khác với bà V., bà T.T.B.Th (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì "may mắn" hơn nhiều vì chơi chứng khoán "trúng" còn hơn buôn thuốc phiện. Bà Th kể, khi lướt facebook, bà bắt gặp được trang "phát triển kinh tế 2022" có đăng bài về đầu tư chứng khoán trên sàn ABEX, vốn một lãi mười nên bà đã tham gia.

Sau khi được hướng dẫn tạo tài khoản và đặt lệnh giao dịch, sàn chứng khoán này còn cử ra cả một đội ngũ "chuyên viên" để hỗ trợ bà Th. Để chơi thử, bà Th. nạp vào 100 triệu đồng vào tài khoản rồi nhấn enter để đặt lệnh giao dịch và chỉ trong nháy mắt bà đã trúng được… 2,8 tỷ đồng! Thế nhưng khi bà đòi rút tiền thì phía sàn giao dịch buộc bà phải đóng các khoản phí lên đến… 5 tỷ đồng.

Chuyện nghịch lý như vậy nhưng bà Th. vẫn làm theo vì các "chuyên gia" sàn giao dịch trấn an rằng số tiền bà nạp vào cũng "nằm yên ở đó" và rút ra sau chứ không việc gì phải sợ. Tuy nhiên, dù đã đóng đầy đủ tiền nhưng phía sàn vẫn báo tài khoản đã bị "đóng băng" và đề nghị bà Th nạp tiếp tiền để tiếp tục chơi. Lần này bà Th nạp 200 triệu đồng và cũng chỉ trong nháy mắt lãi được… 6 tỷ đồng! Những kẻ lừa sau khi chúc mừng bà Th. cũng không quên yêu cầu bà Th. đóng các khoản phí để rút toàn bộ số tiền số và tiền lãi của hai đợt. Sau khi đóng tổng cộng gần 10 tỷ đồng, các đối tượng hứa sẽ chuyển tiền cho bà Th. vào ngày cuối cùng của tháng 5/2022. Đợi mãi không thấy tiền, bà Th. liên lạc lại thì "máy ngoài vùng phục vụ"!…

Ông L.T.N (ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) làm quen với một người trên facebook có nick là T.T.Th. Hằng. Thấy hình đại diện của Hằng khá đẹp nên ông N. nhắn tin qua mesenger để làm quen. Hằng tâm sự mình làm nghề spa, năm nay 34 tuổi, quê ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hằng đã "giữa đường gãy gánh" và đang muốn tìm một ý trung nhân để "góp gạo thổi cơm". Nghe người đẹp nói vậy ông N. thấy lòng xao xuyến liền buông ra những lời đường mật và được người đẹp đáp lại bằng những câu ngôn tình. Biết cá đã cắn câu, Hằng nhắn tin tâm sự: "Em tham gia chơi chứng khoán và đã kiếm khoản lời kha khá. Em muốn anh cùng em đầu tư chơi tiếp để kiếm tiền mua nhà hai đứa về sống chung".

Đang chết mê chết mệt lại được người đẹp gợi ý, ông N. đồng ý chẳng chút đắn đo. Với tư cách là người chơi trước, Hằng giúp ông N. tạo tài khoản trên ứng dụng MT5. Sau đó ông N. được nhiều "chuyên viên chứng khoán" liên hệ chỉ dẫn chuyển khoản và giao dịch mua bán. Với sự hối thúc của người đẹp, ông N. đã chuyển 976 triệu đồng vào tài khoản và không bao lâu sau đó tài khoản của ông đã có tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Vậy là "đủ tiền mua nhà", ông N. liền xin rút tiền. Và tất nhiên kịch bản sẵn có của kẻ lừa đảo là ông N. phải đóng 20% tiền thuế. Người đẹp Hằng "thừa nước đục thả câu" hỏi mượn thêm ông N. 200 triệu đồng để đưa cho mẹ Hằng đang có việc cần dùng. Ông N. nhẹ dạ làm theo và cũng kể từ đó giấc mộng về một tổ ấm trong mơ đã tan tành theo mây khói…

Sau những lần lướt facebook, ông V.S.T (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) được mời tham gia về khóa học chứng khoán miễn phí của "thầy" Danmy Nguyễn cùng hai trợ lý Giang Kiều và Lê Phương. Sau khi tham gia xong khóa học, ông T. được các "trợ lý" yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán để… hốt bạc!

Điều kiện mà Lê Phương đặt ra là khi nào ông T. đạt mức lợi nhuận đến 600% trên số vốn thì phải chia lợi nhuận từ 20-30% cho "thầy" Danmy Nguyễn và nhóm phụ việc. Không vấn đề gì, ông T. chấp nhận và thử nạp tiền chơi vài lần rồi lại rút ra thấy mọi chuyện suôn sẻ như lời Lê Phương nói. Vì chơi nhỏ thắng nhỏ, chơi lớn thắng lớn nên ông T. liên tiếp nạp vào tài khoản với tổng số tiền 834 triệu đồng và không bao lâu sau tài khoản có số dư lên đến 4,2 tỷ đồng.

Ông T. đề nghị được rút tiền, Phương nói theo thỏa thuận phải chia cho nhóm Phương 20%, tức 840 triệu đồng. Vì tiền đang cạn nên ông T. chỉ xin rút 2,1 tỷ và chấp nhận chuyển khoản trước phân nửa là 420 triệu đồng. Giao kèo xong, ông T. chuyển tiền nhưng chờ mãi chẳng thấy sàn giao dịch chuyển lại tiền. Ông hỏi Phương thì Phương kêu phải chuyển thêm 5% nữa. Ông T. không đồng ý, vậy là Phương cúp máy và mãi mãi ông T. không còn liên hệ được với Phương…

