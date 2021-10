Những cuộc điện thoại lạ lùng khiến tiền tỷ trong tài khoản bỗng "không cánh mà bay"

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 21:00 PM (GMT+7)

Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo này là nhắm vào những chủ nhân có tài khoản từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Phương thức lừa đảo của chúng là gọi điện thoại thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến một vụ án, đường dây tội phạm nào đó nhằm yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng để chứng minh bản thân trong sạch.

Cụ bà 76 tuổi cả tin suýt mất gần 4 tỷ

Ngày 14/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cụ bà 76 tuổi qua điện thoại.

Cụ bà K, 76 tuổi (trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định) nhận được cuộc điện thoại của một nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an và VKSND tối cao thông báo bà có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy. Người này yêu cầu bà K phải mở một tài khoản và chuyển 3,9 tỷ đồng vào tài khoản mới để chứng minh bản thân trong sạch. Sau đó, chúng bắt bà K phải cung cấp cho chúng mật khẩu internet banking và mã OTP, nếu để lộ ra ngoài cả tính mạng gia đình đều bị uy hiếp.

Ngay khi biết được sự việc, con gái bà K nghi ngờ mẹ bị lừa nên đến trình báo Công an thành phố Nam Định. Đội cảnh sát hình sự ngay lập tức đến gia đình hướng dẫn, trao đổi với ngân hàng để phong tỏa tài khoản, bảo toàn số tiền 3,9 tỷ của bà K.

Tài khoản bỗng bốc hơi gần 1 tỷ vì cú điện thoại lạ

Cũng với thủ đoạn tương tự là gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an, một người phụ nữ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã "trúng kế" của bọn lừa đảo khiến tài khoản của bà bỗng chốc bị hao hụt gần 900 triệu đồng.

Ngày 5/10/2021, Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của bà T. (SN 1958, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) với nội dung, bà T nhận được điện thoại từ các đối tượng tự xưng là công an, kiểm sát viên thông báo có liên quan tới một vụ án. Theo đó, các đối tượng yêu cầu bà T. phải chuyển tiền vào tài khoản của chúng cung cấp để kiểm tra.

Quá lo sợ, bà T. đã chuyển hơn 860 triệu đồng vào tài khoản khác. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, bà T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ việc này.

Mất hơn nửa tỷ đồng vì nghe điện thoại từ "cán bộ điện lực"

Ngày 22/8, Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) tiếp nhận đơn trình báo của chị T. (42 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về việc nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là cán bộ điện lực. Người này thông báo thẻ căn cước công dân của chị T. có đăng ký dịch vụ điện tại TP.HCM và đang nợ tiền.

Sau đó, người này tiếp tục nói căn cước công dân của chị T. có đứng tên 1 tài khoản ngân hàng liên quan đến 1 vụ buôn bán ma túy và yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để xác minh.

Chị T. đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP cho người lạ thì phát hiện tài khoản bị rút mất 520 triệu đồng. Lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến công an trình báo sự việc.

Những vụ lừa đảo chỉ vì nghe điện thoại trên tuy đã được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn có rất nhiều người dân mắc phải. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi nghe điện thoại từ người lạ; Nếu người lạ tự xưng là người của công an, viện kiểm sát hay tòa án thì cần đề nghị người lạ liên hệ trực tiếp với Công an phường hoặc Công an địa phương để gửi giấy mời lên làm việc; Tuyệt đối tránh làm việc qua điện thoại, đặc biệt với những việc liên quan đến pháp luật.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/nhung-cuoc-dien-thoai-la-lung-khien-tien-ty-trong-tai-khoan-bong-khong-ca...Nguồn: https://giadinh.net.vn/nhung-cuoc-dien-thoai-la-lung-khien-tien-ty-trong-tai-khoan-bong-khong-canh-ma-bay-172211014155944572.htm