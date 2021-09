Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm gần 1 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 19/09/2021 11:06 AM (GMT+7)

Ba đối tượng đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động ở TP Bạc Liêu (Bạc Liêu), lấy trộm tài sản tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ba đối tượng trong vụ án.

Vụ trộm xảy ra lúc 2h ngày 16/9, Lê Thanh Học (SN 2004); Dương Mộc Thạnh (SN 1996) và Lâm Minh Cảnh (SN 1998), cùng ngụ phường 1, TP Bạc Liêu rủ nhau mang dụng cụ đến một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn phường 7 để trộm cắp.

Sau khi cạy cửa đột nhập vào trong, 3 đối tượng lấy trộm 703 triệu đồng tiền mặt; gần 5 lượng vàng; 3 triệu đồng thẻ cào điện thoại... rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an TP Bạc Liêu nhanh chóng xác minh các đối tượng nghi vấn. Đến rạng sáng 19/9, cơ quan Công an tiến hành bắt khẩn cấp Học, Thạnh và Cảnh. Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng thừa nhận chính là “tác giả” của vụ trộm trên.

