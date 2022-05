Bình Định: Huy động lực lượng nghỉ lễ truy bắt đối tượng giết người, cướp của

Chưa đầy 2 ngày xảy ra vụ cướp tài sản, Công an huyện Tuy Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã truy bắt được thủ phạm.

Chiều 3-5, lãnh đạo Công an huyện Tuy Phước xác nhận cơ quan này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bắt được đối tượng Huỳnh Kim Phú (SN 1996; ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại xã Phước Sơn vào rạng sáng 30-4.

Đối tượng Huỳnh Kim Phú.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 2 giờ ngày 30-4, Huỳnh Kim Phú dắt mô tô BKS 77M3-5157 đến điểm giữ xe của ông Trương Văn Bảy (SN 1953; ngụ thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) ở địa phương để gửi xe. Sau đó, Phú quay lại lấy xe thì thấy ông Bảy đang nằm, mặt quay về hướng khác.

Cho rằng ông Bảy đã ngủ nên Phú dùng gạch đánh vào đầu, sau đó lục túi lấy chiếc ví da của ông Bảy bên trong có 1,42 triệu đồng rồi bỏ chạy. Ông Bảy sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Sau khi vụ cướp xảy ra, Công an huyện Tuy Phước và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã huy động cả lực lượng đang nghỉ lễ, chia làm nhiều mũi, truy nóng đối tượng. Đến chiều 2-5, khi Huỳnh Kim Phú lẻn về nhà lấy tư trang để chuẩn bị cho hành trình bỏ trốn khỏi địa phương thì bị lực lượng công an ập vào bắt.

Theo Công an huyện Tuy Phước, Huỳnh Kim Phú từng có 1 tiền án liên quan đến ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố Huỳnh Kim Phú về 2 hành vi cướp tài sản và giết người.

