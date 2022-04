Nam thanh niên truy đuổi cướp gặp nạn tử vong

Nhiều người trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) nhìn thấy nam thanh niên vừa phóng xe với tốc độ cao vừa truy hô “cướp cướp”, sau đó bị 2 đối tượng nghi cướp ép ngã xuống đường tử vong…

Ngày 28/4, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ thông tin về vụ một thanh niên truy đuổi cướp trên đường Nguyễn Văn Quá đến đoạn thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 thì bị ép ngã xe, tử vong.

CSGT TT-Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường.

Nhiều người dân cho hay, nạn nhân truy đuổi cướp và bị chúng ép xe ngã xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/4, nhiều người dân trên đường Nguyễn Văn Quá phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 59G2-971… với tốc độ cao (hướng từ đường Trường Chính về khu vực chợ Cầu) vừa truy hô “cướp cướp”, phía trước thanh niên này là 2 đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng như đang bỏ chạy.

Khi đến trước số nhà 539A, Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, người thanh nhiên trên đuổi kịp 2 đối tượng thì bị đối tượng ép xe khiến nạn nhân va quẹt nhẹ với xe gắn máy do một học sinh điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Chiếc xe của nạn nhân trượt dài trên đường và va vào xe ô tô.

Công an quận 12 đang xác minh các thông tin về việc nam thanh niên truy đuổi cướp gặp nạn.

Nam thanh niên tiếp tục vừa điều khiển xe với tốc độ cao vừa dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 đối tượng nên mất thăng bằng ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe gắn máy của nam thanh niên trượt dài trên đường khoảng 15m và găm vào đầu chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Hai người được cho là cướp liên quan đến vụ việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đội CSGT TT-Công an quận 12 đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các tổ nghiệp vụ thuộc Công an quận 12 tổ chức ghi nhận lời khai của các nhân chứng, trích xuất camera trên tuyến đường Nguyễn Văn Quá để làm rõ thông tin nam thanh niên do truy đuổi cướp nên gặp nạn.

Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Thi thể nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm và chờ người nhà đến nhận về mai táng.

