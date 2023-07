Nhóm người đuổi theo xe khách hàng chục cây số để chặn đầu, dùng đá ném vỡ kính

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành xác minh, truy tìm tang vật và xác minh đối tượng liên quan, đồng thời làm thủ tục định giá tài sản để làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Nhóm người dùng đá ném vỡ kính xe khách

Trước đó, chiều 3/7, do có mâu thuẫn với nhà xe Nguyễn Văn về việc tranh chấp khai thác vận tải hành khách, L.Đ.T (SN 1990, trú tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng một người tên L. và một người không xác định tên tuổi, địa chỉ, đi trên xe ôtô Fotuner biển kiểm soát 37A-017.0x ra chặn xe khách biển số UN-1385 của nhà xe Nguyễn Văn để nói chuyện.

Khi phát hiện xe khách mang biển số UN-1385 đi qua khu vực Cầu Lồi trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An), L.Đ.T gọi điện cho anh Nguyễn Thanh Tùng là quản lý xe khách UN-1385 và yêu cầu dừng xe để nói chuyện thì Nguyễn Thanh Tùng không đồng ý và tiếp tục điều khiển xe khách di chuyển hướng Nghệ An đi Hà Nội.

Sau đó L.Đ.T lái xe đuổi theo. Khi đi đến khu vực cầu vượt Yên Lý (thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), L.Đ.T chặn được xe khách, sau đó nhóm người đi cùng với L.Đ.T lấy đá để đập và ném lên xe ôtô khách, gây vỡ các tấm kính của xe.

Kính của xe khách bị ném vỡ

Ngay sau bị ném vỡ kính, anh Ngô Minh Phương là lái xe tiếp tục điều khiển xe khách di chuyển theo hướng đi Hà Nội. L.Đ.T và nhóm người tiếp tục lái xe đuổi theo xe khách. Đến khu vực thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), anh Nguyễn Thanh Tùng trình báo sự việc trên cho Công an thị xã Nghi Sơn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành làm việc với các bên liên quan. Xác định vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Diễn Châu, sáng 5/7, Công an thị xã Nghi Sơn chuyển hồ sơ tin báo cùng tang vật liên quan cho Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

