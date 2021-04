Nhóm đối tượng đánh chết con nợ ra đầu thú

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 19:03 PM (GMT+7)

Bốn đối tượng ”lỡ tay” đánh chết con nợ đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Các đối tượng Huy, Nhí, Phong, Sơn đến cơ quan công an đầu thú

Ngày 27/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ 4 đối tượng: Nguyễn Văn Huy (32 tuổi, ngụ Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương), Thạch Nhựt Phong (19 tuổi, ngụ: huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Văn Nhí (30 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Hồ Đại Sơn (25 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

​Theo điều tra ban đầu, khoảng 12g30 ngày 26/4, Nguyễn Văn Huy điện thoại cho Võ Đại Sơn và Nguyễn Văn Nhí rủ đi đòi tiền nợ cho Huy. Nghe vậy thì Sơn và Nhí đồng ý, Nhí chạy xe máy của mình chở thêm Thạch Nhựt Phong để cùng đi đòi nợ, Sơn chở Huy đi bằng xe máy đến nhà của Đạt ở nhà trọ có địa chỉ 45/2, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An.

Khi đến nơi thì Sơn đứng ở ngoài còn Huy, Phong và Nhí đi vào trong tìm Đạt. Khi thấy Đạt thì Huy dùng tay đấm vào mũi của Đạt làm chảy máu, các đối tượng tiếp tục dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá nhiều cái vào vùng bụng của Đạt. Đạt bỏ chạy vào trong thì Nhí đuổi theo nắm tóc Đạt kéo ra ngoài. Huy hỏi Đạt chừng nào trả tiền thì Đạt nói là chiều tối hôm nay, sau đó nhóm của Huy bỏ về. Đạt nói đau bụng nên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

