Nhóm côn đồ đất Cảng vô cớ gây thương tích cho 2 vợ chồng trẻ đi đường

Ngày 28-7, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết vừa triệu tập 7 thanh, thiếu niên để điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích cho anh Đ.Đ.H. và vợ là chị N.T.H.Tr., (đều SN 1994, trú xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

7 đối tượng cùng phương tiện.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19-7, một nhóm thanh, thiếu niên khoảng hơn 10 đối tượng rủ nhau đi 5 xe máy có chuẩn bị sẵn dao và nhiều vỏ chai thủy tinh đi từ địa bàn xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên sang trung tâm TP Hải Phòng "lượn đường" và sẵn sàng dùng chai bia ném để khiêu khích, gây sự đánh nhau với các nhóm thanh niên gặp trên đường.

Trong quá trình di chuyển trong các tuyến phố nội thành, nhóm đối tượng trên đã liên tiếp 3 lần sử dụng vỏ chai thủy tinh ném vào những nhóm người đi ngược chiều trên đường rồi phóng xe bỏ chạy.

Tại khu vực trước cửa nhà số 56A Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, các đối tượng rủ nhau ném chai về phía 3 nam giới đi một xe máy ngược chiều nhưng không trúng. Khi đến trước cửa nhà số 42 Khu 5 tầng Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, nhóm thanh, thiếu niên này tiếp tục ném chai về phía 6 nam giới đang đi xe máy ngược chiều nhưng không trúng.

Lúc đến khu vực số 152 Hồ Sen, các đối tượng tiếp tục dùng chai bia mang theo ném về phía nhóm thanh niên đi ngược chiều, nhưng lại ném trúng vào vợ chồng anh Đỗ Đức H., và vợ là chị Nguyễn Thị Hương Tr.. Hậu quả, đôi vợ chồng này đã bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã triệu tập, đấu tranh làm rõ nhóm thực hiện hành vi trên có khoảng 12 đối tượng, hiện Công an quận Lê Chân đã triệu tập 7 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, từ 15 đến 18 tuổi để phục vụ công tác điều tra.

