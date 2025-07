Thanh Hóa, Ninh Bình mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu

Cán bộ xã suýt bị đá lăn trúng người khi đi kiểm tra sạt lở

Lúc 10h30, trong lúc kiểm tra tình trạng sạt lở trên tỉnh lộ 543D, 6 cán bộ xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An, gặp nguy hiểm khi đất đá từ vạt núi bên đường sạt xuống, suýt lăn trúng người. Nhờ phản xạ kịp thời, tất cả đều thoát nạn. "May mắn mọi người đều kịp tránh sang bên đường, nếu chậm vài giây thì hậu quả rất khó lường", ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch xã Mường Típ, cho biết.

Theo ông Sơn, từ đêm 21 đến trưa 22/7, địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài khiến hơn 300 m tuyến tỉnh lộ 543D bị sạt lở nghiêm trọng. Ngọn núi nằm sát đường cao hàng chục mét, mưa kéo dài làm đất đá nhão, trượt xuống mặt đường. Một số người dân đi qua khu vực này phải men sát mép đường, tránh đá văng trúng.

Đất đá trên tỉnh lộ 543D sạt xuống, khi các cán bộ xã Mường Típ đang đi kiểm tra sạt lở. Video: Lữ Phú

Để đảm bảo an toàn, xã Mường Típ đã lập chốt cấm đường, cử lực lượng công an và dân quân túc trực hai đầu tuyến. Trong lúc đang làm nhiệm vụ kiểm tra điểm sạt lở tại khu vực nguy cơ cao, cán bộ xã bất ngờ phát hiện nhiều tảng đá lớn từ trên núi đổ xuống.

Sáng 22/7, để ứng phó với mưa lớn do bão số 3, hàng loạt nhà máy thủy điện ở Nghệ An như Nậm Mô (xã Mường Xén), Châu Thắng (xã Châu Tiến), Bản Ang (xã Tương Dương), Khe Bố (xã Tam Quang) và Chi Khê (xã Con Cuông) đồng loạt xả nước với lưu lượng từ 74 đến 2.000 m3/s nhằm đảm bảo an toàn hồ đập và giảm nguy cơ ngập lụt hạ du.