Vợ dẫn côn đồ đến quán nhậu chém người nhắn tin cho chồng

Ngày 21/1 (30 Tết), Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đang làm rõ một số nghi can gây ra vụ hỗn chiến tại quán nhậu dưới dốc cầu Khánh Hưng, phường 2, TP Sóc Trăng vào đêm 20/1. Một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn, đang bị Công an truy bắt.

Vụ việc xảy ra lúc 23h ngày 20/1 xuất phát từ sự ghen tuông của một phụ nữ. Người này dẫn theo một nhóm côn đồ xông vào quán nhậu để tìm chém người nhắn tin cho chồng mình.

Một số thực khách đang ăn uống tại đây đến can ngăn thì bị nhóm côn đồ đánh, dùng hung khí đâm, chém 4 người bị thương, nhập viện cấp cứu.

Người nhà của một nam nạn nhân cho biết, con họ tham gia can ngăn cuộc hỗn chiến thì bị đâm vào lưng, được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Hiện bác sĩ đang dẫn lưu màng phổi để tránh tràn dịch.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/vo-dan-con-do-den-quan-nhau-chem-nguoi-nhan-tin-cho-chong--i681594/