Chế ảnh bị chặt ngón tay, đổ keo 502 vào mặt để... tống tiền bố mẹ đẻ

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Huy Hoàn, SN 1995, trú tại thôn Song Khê, xã Tâm Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ Luật hình sự.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định, do không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên phải vay tiền để chi tiêu dẫn đến việc không có khả năng trả nợ, nên ngày 9-6-2023, Hoàn nói với em gái về việc đi bán thận và thực hiện ca mổ ở TP Huế. Nhưng sau đó, lấy lý do không còn xe khách nên thanh niên này quay về.

Ngày 17-6-2023, Hoàn đến thuê trọ tại ngõ 137 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, nam thanh niên gọi về cho bố mẹ xin số tiền 100 triệu đồng để trả nợ nhưng không được gia đình đáp ứng. Biết bố mẹ có tiền mà không cho nên Hoàn nghĩ cách giả vờ bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập, tra tấn, ép bán thận rồi quay clip gửi về cho gia đình. Đối tượng khai nhận, làm cách này sẽ khiến bố mẹ sợ mà gửi tiền.

Đối tượng Lê Huy Hoàn

Ngày 30-6-2023, Hoàn mua một sim điện thoại “rác” đăng ký tài khoản Zalo tên Nguyễn Quang Hưng, sau đó kết bạn với em gái và chú ruột của mình, gửi định vị giả ở TP. Huế, đồng thời nhắn sẽ gửi hình ảnh, video clip Hoàn bị chặt đứt ngón tay, ghi âm nhận nợ số tiền 117 triệu đồng, ép bố mẹ chuyển tiền.

Đầu tháng 7-2023, Hoàn mua một ít thịt lợn rồi đập nát, xin một đoạn xương gà ở chợ chặt nhỏ kèm chứng minh thư nhân dân của Hoàn đã được bôi tương ớt pha nước giả làm máu, sau đó ném vào trước cổng nhà mình.

Nam thanh niên tạo hiện trường giả bị đánh đập, chặt ngón tay rồi chụp ảnh, quay video clip gửi cho gia đình (ảnh cắt ra từ clip)

Các ngày tiếp theo, nam thanh niên trong vai Nguyễn Quang Hưng liên tiếp gửi tin nhắn cho em gái và chú ruột với lời đe dọa nếu không trả tiền sẽ chặt ngón tay, nhỏ keo 502 cho mù mắt rồi bán sang Campuchia. Đến ngày 4-7, N.T.H., SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa là bạn gái của Hoàn đến phòng trọ của thanh niên này ở cùng. Đối tượng liền mượn điện thoại của người yêu vào nhà vệ sinh tự quay video ngón tay út trái bị chặt rồi gửi sang điện thoại của mình để cắt ghép, chỉnh sửa và gửi cho em gái.

Để gia đình tin sự việc trên và nhanh chóng đưa tiền, Hoàn đã lên ứng dụng Shopee mua ngón tay giả, đồng thời viết một giấy vay nợ giả thể hiện Hoàn vay “Nguyễn Quang Hưng” số tiền 117 triệu đồng, chụp ảnh lại rồi xé đi. Giữa tháng 7-2023, bị nhiều người gọi giục đòi tiền nên Hoàn đã pha một bát tương ớt với nước giả làm máu và bôi lên mặt mình, phần ngón tay giả đã bị chặt đứt.

Ngón tay... Shopee được đối tượng mua về, giả bị chặt để gia đình lo sợ mà gửi tiền

Xong xuôi, thanh niên trên nằm ra đất, nhỏ nước dung dịch rửa bồn cầu đã pha loãng màu trắng vào mắt nhằm ngụy tạo bị nhỏ keo 502 và bảo người yêu quay clip theo hướng dẫn của mình. Đối tượng đã cắt video thành nhiều clip nhỏ rồi gửi cho người thân. “Ngón tay Shopee” cùng chiếc áo dính “máu” được đối tượng vứt bỏ phi tang.

Nhận được video clip, tưởng Hoàn bị các chủ nợ bắt giữ, chặt tay thật nên gia đình đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội trình báo. Sau 2 giờ kể từ khi nhận được đơn tố giác của gia đình Hoàn, lực lượng Công an đã tìm được thanh niên này đang "bình yên vô sự" cùng bạn gái tại phòng trọ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]