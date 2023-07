Đi đêm khuya, cặp vợ chồng nghi bị cướp dùng súng bắn trên quốc lộ N2

Ngày 1-7, thông tin một tài khoản Facebook N.T đăng tải thông tin việc cặp người chồng đi trên xe máy thì bị trúng đạn trên quốc lộ N2 do hai người lạ tấn công.

Theo clip, qua lời kể của người chồng vào khoảng 0h sáng 1-7, khi qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), có hai người đàn ông chạy xe máy bám theo.

Bắp chân người vợ bị chảy máu nghi do trúng đạn. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, người chồng sợ vợ ngồi phía sau không an toàn nên chuyển để vợ cầm lái, chạy thêm được một đoạn, hai người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng súng giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.

Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao.

Vết trầy trên nón bảo hiểm của người chồng nghi do đạn bắn trúng. Ảnh cắt từ clip trên Facebook

Nhanh tay, người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa, Long An để sơ cứu vết thương.

Người vợ đã được sơ cứu băng bó vết thương tại quán giải khát ven đường. Ảnh cắt từ clip

Trong clip, nón bảo hiểm của người chồng đã bị bắn, còn 1 vết trầy do trúng đạn, bắp chân trái của người vợ bị trúng chảy máu, nghi do súng hơi gây ra.

Một người đi trên xe cứu hộ đã quay clip và thông tin lên Facebook được hơn 3.000 lượt thích, hơn 9.500 chia sẻ và bình luận. Rất nhiều người đã khuyên đôi vợ chồng đến trình báo cơ quan chức năng, nhưng họ vẫn tiếp tục đi Bình Dương.

Theo nhiều người đã từng đi qua khu vực này cho biết, có thể cặp vợ chồng bị bắn đoạn từ địa phận xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) đến xã Tân Ninh (huyện Tân Thạnh, Long An), vì đoạn đường này rất vắng, ít người dân sinh sống trên tuyến quốc lộ N2.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh, điều tra.

Nguồn: https://plo.vn/di-dem-khuya-cap-vo-chong-nghi-bi-cuop-dung-sung-ban-tren-quoc-lo-n2-post740426.h...Nguồn: https://plo.vn/di-dem-khuya-cap-vo-chong-nghi-bi-cuop-dung-sung-ban-tren-quoc-lo-n2-post740426.html