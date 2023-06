Nhiều thủ đoạn trộm cắp tài sản ở vùng cao

Phân tích các vụ TCTS 6 tháng đầu năm cho thấy phương thức trộm đột nhập, cạy phá cửa lấy tài sản chiếm 41,28%. Chỉ riêng trong tháng 6/2023 (từ 15/5 đến 14/6), cơ quan Công an tiếp nhận 16 tin báo, khởi tố 10 vụ, điều tra làm rõ 10 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 4 vụ đột nhập nhà dân.

Công an huyện Ia Grai phối hợp tuyên truyền cảnh báo nhân dân về các thủ đoạn trộm cắp tài sản.

Mới đây, khoảng 18h ngày 25/5/2023, anh Huỳnh Văn T. (SN 1989, trú thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh) đi làm về thì phát hiện cổng nhà bị cạy phá, kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 heo đất. Qua điều tra, Công an huyện xác định đối tượng Lê Văn Kiên (SN 1995, trú thôn Lương Hà, xã Ia Blứ) là thủ phạm vụ trộm trên. Đối tượng khai nhận bên trong heo đất có khoảng 25 triệu đồng tiền mặt, đối tượng tiêu xài hết 5 triệu đồng.

Một vụ trộm đột nhập khác xảy ra ngày 29/5/2023 tại Chư Prông một phần xuất phát từ sự chủ quan của chủ nhà. Phát hiện chị Nguyễn Thị Kim T. (SN 1983, trú thôn Bình Thanh, xã Ia Drang) cất chìa khóa tại góc nhà để đi làm, đối tượng Lê Văn Thìn (SN 2004, trú thôn 7, xã Ia Tor, huyện Ia Grai) đã lấy chìa khoá mở cửa nhà, đột nhập lấy trộm 1 dây chuyền vàng trọng lượng 3 chỉ và 1 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 14 triệu đồng. Nhận tin báo, Công an huyện đã tích cực vào cuộc điều tra và bắt giữ Thìn, thu hồi tài sản bị mất để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Có thể thấy, kẻ gian thường lợi dụng lúc chủ nhà khóa cửa đi làm để phá cửa, đục két sắt lấy tiền, vàng và các tài sản có giá trị. Không chỉ đột nhập trộm cắp vào ban ngày, những đêm trời mưa chính là thời điểm thuận lợi để các đối tượng ra tay. Tài sản mà chúng nhắm đến còn là phương tiện môtô, xe máy, vật nuôi, gia súc, các trang thiết bị phục vụ sản xuất, chăn nuôi trong rẫy của người dân.

Một thủ đoạn không mới nhưng các đối tượng vẫn chiếm đoạt được tài sản của người dân như: đối tượng giả làm khách rồi nhân lúc chủ cửa hàng sơ ý để cuỗm tiền, hàng. Khoảng 18h ngày 26/5, đối tượng Đỗ Minh Tuấn (SN 1989, trú TDP 3, TT. Ia Ly, huyện Chư Pah) đến uống nước tại quán cà phê thuộc thôn Tân Lập (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) thì thấy anh Trần Thanh A. (SN 1992, trú thôn Tân Lập - chủ quán cà phê) để máy tính bảng hiệu Apple Gen 6 (anh A. khai mua năm 2020 với giá 20 triệu đồng) tại quầy pha chế không có người trông coi, Tuấn lấy trộm rồi bỏ trốn. Mới đây, khoảng 14h ngày 5/6, vào uống cà phê tại quán của anh Nguyễn Văn H. (SN 1978, trú TDP2, TT. Ia Kha, huyện Ia Grai), đối tượng Lê Quốc Thái (SN 1995, trú Tổ 1, P. An Tân, TX An Khê) lợi dụng lúc chủ quán sơ hở đã mở hộc tủ quầy tính tiền lấy trộm 2,4 triệu đồng tiền mặt.

Trong 142 vụ TCTS xảy ra 6 tháng đầu năm 2023, có đến 94 vụ xảy ra do người dân sơ hở, mất cảnh giác trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản. Nổi lên là tình trạng TCTS tại các khu nhà trọ hoặc lợi dụng một số người dân để xe ở nương rẫy không có người trông coi, thậm chí không cất khóa xe để trộm cắp xe, tài sản trong cốp xe.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm TCTS, ngày 13/6/2023, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối tượng, giải quyết tình hình. Trong đó, chú trọng quản lý địa bàn, đối tượng; phối hợp trao đổi thông tin tình hình, di biến động của đối tượng nghi vấn; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phối hợp chặt chẽ lực lượng Dân quân tự vệ và các lực lượng bán chuyên trách, tự quản ANTT tại địa bàn cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi TCTS; tham mưu chính quyền địa phương tổ chức vận động, huy động nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các cửa ngõ ra vào thôn, làng, tổ dân phố phục vụ răn đe và hỗ trợ công tác phát hiện, điều tra khi có tội phạm trộm cắp xảy ra...

Hiện tại Gia Lai đang vào mùa mưa. Để phòng ngừa nạn trộm cắp, người dân cần cảnh giác bảo vệ tài sản bằng các việc làm cụ thể như: khi có công việc đi làm hoặc đi xa dài ngày cần nhờ người thân trông coi nhà, trang bị khóa đảm bảo chất lượng; gia cố chuồng trại chắc chắn và không nên để số lượng lớn tiền, vàng, các tài sản có giá trị lớn trong nhà, tại nơi kinh doanh mà không có biện pháp bảo vệ… Bên cạnh đó, nên lắp đặt các thiết bị báo động và hệ thống camera an ninh, khi phát hiện có vụ việc TCTS xảy ra hoặc có người lạ nghi vấn cần báo ngay Công an.

