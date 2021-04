Nhân chứng kinh hãi nhớ lại phút nam sinh bị bạn đâm chết trước ngày khảo sát tốt nghiệp

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, đến nay họ vẫn cảm thấy kinh sợ khi nhớ lại vụ việc nam sinh bị đâm tử vong tại sân bóng Cô Tô Canh ở thành phố Nam Định, xảy ra chiều qua (18/4).

Nạn nhân bị đâm, chạy ra đến cổng sân bóng Cô Tô Canh thì gục xuống tử vong và nghi phạm chính của vụ án (ảnh nhỏ). Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến vụ nam sinh H.T.Đ (học sinh lớp 9, trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định) bị đâm tử vong khi đi đá bóng vào chiều 18/4, nguồn tin riêng của Tiền Phong tại Nam Định cho biết, cơ quan công an đã khoanh vùng, xác định nghi phạm chính và một số đối tượng liên quan tới vụ án.

Theo đó, có 5 học sinh liên quan đều đang học lớp 9 tại thành phố Nam Định. Trong đó, công an đã xác định và tạm giữ nghi phạm chính là Phạm Gia Huy (15 tuổi, trú ở số nhà 308, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, Nam Định, tỉnh Nam Định) và triệu tập 4 nghi phạm còn lại đến cơ quan công an để phục vụ điều tra.

“Dù đã chuyển trường và đang học lớp 9 tại trường THCS Lý Tự Trọng nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn chơi, đi đá bóng với đám bạn ở trường cũ là trường THCS Phùng Chí Kiên”, nguồn tin của Tiền Phong cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, vụ án mạng xuất phát từ việc em H.Đ.Đ (học sinh lớp 8 trường Hoàng Văn Thụ) trong lúc đá bóng đã phạm lỗi với một người. Vụ việc đã được xử lý ngay trên sân nhưng người này cùng nhóm bạn không chấp nhận, tiếp tục gây gổ khi hết trận đấu dẫn đến kết cục đau lòng.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Ngỡ ngàng vì hung thủ xuống rất tay tàn độc mới chỉ là học sinh lớp 9

Sau khi khoanh vùng, xác định đối tượng liên quan, vụ án đã được công an thành phố Nam Định chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, công an tỉnh Nam Định vẫn cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra, sẽ cung cấp thông tin sau.

Đến sáng nay (19/4), nhiều người dân Nam Định vẫn bàng hoàng, đau xót khi nhắc đến vụ án.

“Chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ trên sân bóng mà các em học sinh sẵn sàng rút dao đâm người là điều không thể chấp nhận được. Sáng nay, nhiều phụ huynh, học sinh cùng khối lớp 9 với nam sinh tử vong đưa con đến trường thi khảo sát đã không cầm được nước mắt. Sau việc này, chắc chúng tôi không dám cho con ra ngoài giao lưu với bạn bè”, một phụ huynh có con học cùng khối lớp 9 trường THCS Hoàng Văn Thụ với nạn nhân cho biết.

Với những người chứng kiến vụ việc tại sân bóng Cô Tô Canh (thuộc Khu đô thị Dệt may, đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định) thì vụ việc trên là một nỗi ám ảnh.

“Sau khi xảy ra cãi cọ, xô xát, nhóm 5 học sinh lớp 9 lao vào đánh 2 học sinh của trường Hoàng Văn Thụ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ám ảnh với hình ảnh cháu bé tử vong nằm trên vũng máu ở lề đường Trần Đăng Ninh và vẫn không tin rằng hung thủ - người gây ra thảm cảnh đó chỉ là một học sinh lớp 9”, một người dân chứng kiến sự việc bàng hoàng chia sẻ.

“Sau khi gây gổ, dùng dao đâm gây thương tích cháu H.Đ.Đ vì cháu này phạm lỗi trên sân bóng, hung thủ chưa chịu dừng tay mà tiếp tục lao vào đâm cháu H.T.Đ khi cháu này thấy bạn bị thương tích, muốn đưa bạn đến viện cấp cứu. Vết đâm trí mạng vào ngực và vào vùng cổ khiến không ai nghĩ người đâm chỉ là một học sinh THCS đang tuổi ăn, tuổi lớn”, nhân chứng này bức xúc nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng hơn 17 giờ chiều 18/4, 2 học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ là em H.T.Đ (15 tuổi, học lớp 9) và em H.H.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8) đá bóng với nhóm học sinh lớp 9 ở các trường khác tại sân bóng Cô Tô Canh ở thành phố Nam Định. Khi lấy xe ra về, nhóm của H.T.Đ đã xảy ra xô xát với một nhóm thiếu niên khác. Quá trình xô xát, H.T.Đ bị đâm bằng dao vào vùng ngực, gục xuống ở khu vực gần cổng vào sân bóng. Dù được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định gần đó nhưng Đức không qua khỏi, tử vong. Trước khi H.T.Đ bị đâm tử vong, bạn đi cùng là H.H.Đ cũng bị tấn công, bị thương, hiện đang được điều trị tại Hà Nội. Quá trình điều tra, công an thu được tại hiện trường 1 con dao bấm, lưỡi dài khoảng 15cm.

