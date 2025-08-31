Bắt giữ chủ cơ sở massage chứa mại dâm

Chiều 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can với 5 đối tượng là chủ và nhân viên của hai cơ sở massage có hoạt động mua bán dâm.

Cụ thể, đối tượng Hồ Công Định (44 tuổi, chủ cơ sở Massage Thanh Hằng) cùng hai nhân viên là Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Chứa mại dâm".

Hai đối tượng Trần Thị Diễm (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi, trú tại xã Ea Rôk, Đắk Lắk), là nhân viên cơ sở Massage Yoko, bị khởi tố về hành vi "Môi giới mại dâm". Diễm và Thương bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra cơ sở massage có hoạt động mua bán dâm. Ảnh: SĐ.

Chủ cơ sở Massage Thanh Hằng (áo thun đen) bị bắt giam vì chứa mại dâm. Ảnh: SĐ.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất cơ sở Massage Thanh Hằng (đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột), phát hiện 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng VIP. Các nữ nhân viên khai nhận làm nghề massage nhưng khi khách có nhu cầu thì bán dâm với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lần.

Tiếp đó, công an kiểm tra cơ sở Massage Yoko (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An), phát hiện hai phòng đang diễn ra hoạt động mua bán dâm. Các nữ nhân viên khai nhận bán dâm với giá 1 triệu đồng/lần khi khách yêu cầu.

Quá trình điều tra cho thấy, tại cả hai cơ sở, hoạt động mua bán dâm diễn ra có sự thống nhất giữa quản lý, nhân viên đón tiếp và các nữ nhân viên massage.

Khi khách đến, nhân viên đón tiếp sẽ thỏa thuận giá mua bán dâm, sau đó thông báo và sắp xếp nhân viên nữ vào phòng. Ngoài ra, các nữ nhân viên cũng có thể trực tiếp thỏa thuận với khách rồi báo qua bộ đàm cho quản lý.