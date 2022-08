Người trong cuộc kể lại giây phút đối tượng liên tiếp nổ súng AK cướp tiệm vàng

“Tôi không nhớ cụ thể nhưng hình như đối tượng nổ liên tiếp 5-6 phát súng rồi dùng tay thò vào tủ kính ở phần bị bắn vỡ lấy đi 2 khay vàng cùng một số vàng nằm bên ngoài rồi nhanh chóng tẩu thoát…”, chị Huỳnh Thị Hà kể lại giây phút đối mặt với tên cướp...

Sáng 1/8, PV Báo CAND đã quay trở lại chợ Đông Ba, TP Huế (Thừa Thiên-Huế)- nơi xảy ra 2 vụ cướp tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi vào trưa 31/7. Rất nhiều tiểu thương ở ngôi chợ lớn nhất Thừa Thiên-Huế vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chân dung tên cướp Nguyễn Văn Quốc (phải)

Hiện, Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Được biết, thời điểm gây án, đối tượng công tác tại 1 cơ quan đóng trên địa bàn Thừa Thiên-Huế.

Chị Huỳnh Thị Hà kể lại những giây phút đối tượng nổ súng AK vào các tủ kính để cướp vàng

Theo ghi nhận, tại tiệm vàng Hoàng Đức, nhiều biển thông báo tạm nghỉ bán trong vài ngày đã được tiệm vàng dán lên nhiều nơi. Bên trong tiệm vàng, một số nhân viên bán hàng và thợ gia công vàng đang dọn dẹp sau khi Công an hoàn thành việc khám nghiệm. Các tủ kính đựng vàng bị vỡ nhiều nơi, hiện cũng đã được bao phủ bởi các lớp màn.

Sau vụ cướp, tiệm vàng Hoàng Đức thông báo tạm nghỉ bán

Tại đây, chị Huỳnh Thị Hà (SN 1972, trú phường Thủy Xuân, TP Huế), nhân viên của tiệm vàng Hoàng Đức vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: “Lúc đó, khoảng gần 13h, tôi và chị Hằng (hiện đang nằm viện) là nhân viên tiệm vàng đang tranh thủ gói quà (gồm bánh, sữa) để chuẩn bị đi phát từ thiện thì một người lạ mặt bất ngờ xông vào, cầm súng AK chĩa vào trong rồi nói: Đi ra ngoài. Hai chị em chúng tôi chưa kịp ra ngoài, thì đối tượng liên tục nổ súng vào các tủ kính trưng bày vàng”.

Chị Đào Thị Gái kể lại giây phút nghẹt thở khi đối mặt với tên cướp

Lúc này, chị Hằng hoảng sợ quá nên di chuyển chỗ đối tượng đang nổ súng đến chỗ chị Hà cách đó khoảng 2m, rồi hai chị em núp dưới một góc tủ. “Tôi không nhớ cụ thể nhưng hình như đối tượng nổ liên tiếp 5-6 phát súng rồi dùng tay thò vào tủ kính ở phần bị bắn vỡ, rồi lấy đi 2 khay vàng cùng một số vàng nằm bên ngoài rồi nhanh chóng tẩu thoát”, chị Hà kể thêm.

Lúc này, chị Hằng bị mảnh kính trúng vào bụng nên chị Hà đã kêu cứu mọi người đến giúp đỡ, đưa đến bệnh viện. Theo ghi nhận tại hiện trường vào sáng 1/8, một số vết máu được chảy từ bụng chị Hằng vẫn còn bám trên sàn nhà.

Tang vật đối tượng dùng để cướp 2 tiệm vàng đã được Công an thu giữ

Theo lời chị Hà, đến sáng nay, số vàng bị cướp vẫn chưa thể thống kê được. Bởi, hiện cả chủ tiệm vàng và nhân viên vẫn còn hoang mang, chưa bình tĩnh trở lại, một nhân viên bán hàng (cũng là chị dâu của chủ hàng vàng) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện…

Một trong số những người dân đến nộp lại số vàng đã nhặt được vào sáng 1/8

Trong khi đó, tại tiệm vàng Thái Lợi ngay gần cửa chính ra vào chợ Đông Ba vẫn không mở cửa. Tại đây, nhân viên bán hàng và thợ nhôm kính đang đo đạc lại để sửa chữa. Theo quan sát, lớp kính của tủ trưng bày vàng tại tiệm vàng Thái Lợi rất dày, khoảng từ 8-10cm. Tuy nhiên, sau 3 phát nổ súng liên tục, lớp kính này đã vỡ vụn, tung tóe thành hàng ngàn mãnh nhỏ.

Chị Đào Thị Gái (SN 1982, trú tại xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) nhân viên tiệm vàng Thái Lợi kể lại với vẻ mặt thất thần: “Tôi cứ tưởng trưa qua tôi đã chết. Vì đối tượng cầm súng AK chỉ đứng cách tôi cái tủ kính”.

Theo lời chị Gái, lúc đó, chị đang đứng trông coi cửa hàng, còn chị Nguyễn Thị Minh Khuê (SN 1983, trú TP Huế, con gái chủ tiệm vàng) đang ngồi gần chị Gái thì một đối tượng mang theo súng đến tiệm vàng.

Một bó dây chuyền vàng được tên cướp ném lên cây phượng được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa xuống

Lúc này, chị Gái ngồi xuống bên trong tủ vàng. Đối tượng không nói năng gì và liên tục nổ súng rồi lấy đi 3 khay vàng đựng hàng trăm cái tượng và vòng vàng. Ngoài 3 khay vàng, kẻ cướp còn lấy đi nhiều bó dây chuyền vàng.

Khi nghe nhiều tiểu thương bên cạnh la lên, đối tượng đã bỏ chạy, chị Gái và chị Khuê đứng dậy thì thấy đối tượng đem vàng rải ra giữa đường, ném lên trên cành cây. Hàng chục người đi qua đường đã dừng lại để nhặt. Theo chị Gái, đến sáng 8/1, số vàng bị cướp vẫn chưa thể kiểm đến được; số vàng bị cướp rất nhiều.

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cướp

Thượng tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, thông qua mạng xã hội, sau khi cơ quan Công an vận động, đề nghị người dân nộp lại số vàng nhặt được - tang vật của vụ cướp, từ chiều tối 31/7 đến sáng 1/8, đã có một số trường hợp đến nộp lại tại Công an TP Huế và trả lại trực tiếp cho bị hại. Điều đáng quý, phần lớn những người đến trả lại vàng đều làm nghề xe ôm, bán ốc dạo…

Những người này khai nhận rằng, họ hoàn toàn không biết đây là tang vật của vụ cướp. Cơ quan Công an khẳng định, đối với những người dân nào nhặt vàng của vụ cướp nhưng không trả lại sẽ bị xử lý về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Sáng 1/8, qua trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sau khi lấy mẫu test ma túy đối với đối tượng Ngô Văn Quốc đã cho kết quả âm tính. Hiện, cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo thống kê, tại chợ Đông Ba có khoảng hơn 50 tiệm vàng có quy mô lớn. Đối diện chợ là đường Trần Hưng Đạo cũng có hơn 10 tiệm vàng. Đây là khu vực mua bán sầm uất nhất tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

