Người phụ nữ chết bất thường sau vườn nhà, nghi bị sát hại

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 10:27 AM (GMT+7)

Khi sang nhà bà Th., người cháu tá hỏa phát hiện bà đã chết bất thường sau vườn nhà, trên cơ thể có vết thương

Chiều 6-7, ông Đỗ Mười - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - xác nhận một người phụ nữ tại địa phương vừa được phát hiện tử vong sau vườn nhà. Nạn nhân chết bất thường này là bà Hà Thị Th., SN 1967, trú xã Vĩnh Ninh.

Người thân và chính quyền địa phương tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân

Theo 1 người cháu họ của bà Th., sáng cùng ngày, do có người cho biết nhà bà đỏ đèn suốt đêm nhưng không thấy người nên anh vội chạy đến xem sự thể. Khi đến nơi, gọi không ai trả lời, người cháu ra sau vườn nhà tìm thì phát hiện bà Th. nằm gục tại đây. Một số người hàng xóm sau đó cũng tới kiểm tra và xác nhận nạn nhân đã tử vong. Do nghi vấn bà Th. bị sát hại vì có vết thương trên cơ thể nên những người phát hiện vụ việc đã giữ nguyên hiện trường, lập tức báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.Công an xã Vĩnh Ninh phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/quang-binh-nguoi-phu-nu-chet-bat-thuong-sau-vuon-nha-nghi-bi-sat-ha...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/quang-binh-nguoi-phu-nu-chet-bat-thuong-sau-vuon-nha-nghi-bi-sat-hai-20210706171335997.htm