Người phụ nữ bị sát hại dã man ở Hải Phòng

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Lực lượng công an phong toả nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 22/7, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Kiến An và các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận này.

Theo vị này, khoảng gần 17h chiều cùng ngày, phòng PC02 nhận tin báo tại một nhà dân trên địa bàn quận Kiến An xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là một người phụ nữ đã bị sát hại dã man.

“Hiện chúng tôi đang điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn”, vị cán bộ này cho hay.

