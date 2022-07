“Mò kim đáy biển” bắt giữ kẻ sát hại 6 người tại Bình Phước

Bị người yêu chia tay, đối tượng Nguyễn Hải Dương (SN 1991, HKTT tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã đem lòng thù hận, lập âm mưu sát hại cả nhà người yêu để cướp tài sản. Màn kịch tưởng chừng kín kẽ do đối tượng dựng lên đã bị Cơ quan CSĐT điều tra làm rõ, bắt giữ những kẻ thủ ác, đem chúng ra trừng trị trước pháp luật.

Án mạng kinh hoàng

Vào 6h45' ngày 7/7/2015, Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở ven đường quốc lộ 13, thuộc địa phận Ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bị sát hại. Cả 6 người trong gia đình bị tử vong với những vết đâm, chém dã man. Sau khi nhận được tin báo, đồng chí Trưởng Công an huyện Chơn Thành đã huy động ngay lực lượng của Công an huyện đến bảo vệ hiện trường và tổ chức công tác nắm tình hình ban đầu.

Ít phút sau đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trực tiếp đến hiện trường sơ bộ đánh giá tình hình và triệu tập cuộc họp yêu cầu các Trưởng phòng nghiệp vụ có kế hoạch phân công lực lượng, huy động phương tiện đến hiện trường để phối hợp với Công an huyện Chơn Thành nắm tình hình, bảo vệ hiện trường; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước và Tổng cục Cảnh sát về vụ án trên, đề nghị Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát huy động phương tiện, lực lượng hỗ trợ và chỉ đạo công tác điều tra vụ án.

Cơ quan Công an dẫn giải Dương, Tiến (X) và thực nghiệm hiện trường vụ án.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo điều tra và chỉ thị cho Tổng cục Cảnh sát chủ trì, phối hợp các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước huy động các lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, nhanh chóng làm rõ vụ án, trấn an dư luận nhân dân cả nước và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sáng 7/7/2015, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật hình sự cùng các trinh sát viên, điều tra viên, kỹ thuật viên, giám định viên và lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường để phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức công tác điều tra vụ án.

Hiện trường nơi vụ án được lực lượng Công an bảo vệ liên tục 24/24h trong 5 ngày. Sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường, khu vực hiện trường vẫn tiếp tục được lực lượng Công an bảo vệ để phục vụ công tác nghiên cứu hiện trường, điều tra vụ án.

Tuy nhiên, trước khi lực lượng Công an có mặt và triển khai công tác bảo vệ hiện trường thì đã có nhiều người trong gia đình và công nhân làm việc tại xưởng gỗ nhà ông Mỹ đến, làm xáo trộn và để lại dấu vết gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường. Ban Chuyên án đã huy động lực lượng Công an nhanh chóng nắm bắt danh sách toàn bộ 87 người đã đi vào khu vực hiện trường để phục vụ sàng lọc dấu vết, phát hiện đối tượng gây án.

Các nạn nhân bị giết rất dã man. Nạn nhân Dư Minh Vỹ bị giết ở trong sân gần sát tường rào và cánh cửa phụ của cổng chính hướng ra quốc lộ 13. 5 nạn nhân còn lại phát hiện chết trong phòng ngủ. Tất cả những nạn nhân này bị giết mà không có dấu hiệu của sự chống cự. Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT xác định, vết thương trên người các nạn nhân tập trung ở phần cổ, vùng ngực trước. Cùng với các vết đâm, các nạn nhân đều có vết hằn ở tay, cổ. Riêng hai nạn nhân Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như còn bị quấn băng dính ở tay và miệng.

Song song với việc triển khai công tác bảo vệ, khám nghiện hiện trường và khám nghiệm tử thi, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp thu thập thông tin nhân thân và mối quan hệ của các nạn nhân, nhanh chóng sàng lọc thông tin phát hiện những vấn đề nghi vấn, làm cơ sở cho việc đưa ra những nhận định, đánh giá ban đầu về vụ án, từ đó xây dựng giả thuyết điều tra.

Qua nắm tình hình, Cơ quan CSĐT xác định, ông Lê Văn Mỹ (SN 1967) và vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973) có 3 người con là Lê Thị Ánh Linh (SN 1983), Lê Quốc Anh (SN 2000) và Lê Gia Linh (SN 2013) cùng 2 cháu Dư Ngọc Tố Như, Dư Minh Vỹ là con đẻ của chị gái bà Ánh Nga. Căn nhà biệt thự nằm sát quốc lộ 13.

Vợ chồng ông Lê Văn Mỹ là chủ doanh nghiệp Quốc Anh, có trụ sở đóng tại nhà ở, chuyên sản xuất, kinh doanh gỗ. Cơ sở sản xuất liền kề sau căn biệt thự của gia đình. Trong ngôi nhà có 7 người sinh sống thì 6 người bị sát hại dã man. Duy nhất cháu Lê Gia Linh là con của ông Mỹ và bà Nga lúc đó 18 tháng tuổi may mắn còn sống.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định bà Đoàn Thị Cẩm Loan là giúp việc cho gia đình ông Mỹ sau khi phát hiện sự việc đã chạy xuống nhà hô hoán mọi người biết, đồng thời thông báo cho Nguyễn Hải Dương là người yêu cũ của Lê Thị Ánh Linh. Nguyễn Hải Dương cũng là một trong những người có mặt tại hiện trường trong sáng 7/7/2015.

Lật mặt kẻ cuồng sát

Ngày 8/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ngày 7/7/2015. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án truy xét tội phạm giết người, cướp tài sản, để huy động tổng hợp lực lượng, phương tiện thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ điều tra làm rõ đối tượng phạm tội.

Trước yêu cầu phải huy động nhiều lực lượng gồm An ninh, Cảnh sát, Công an các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh chuyên án, Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo, đề xuất đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án, do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng ban.

10h30 ngày 8/7/2015, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn Công tác của Bộ Công an cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Tại hiện trường, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp, nghe Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Bình Phước báo cáo sơ bộ công tác nắm tình hình, kết quả điều tra ban đầu vụ án.

Tại cuộc họp, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu phải huy động tổng lực phương tiện và lực lượng khẩn trương điều tra khám phá nhanh, tạo niềm tin của nhân dân cả nước, đồng thời thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đối tượng Dương khuỵu ngã khi bị tòa tuyên án tử hình.

Ban Chuyên án thống nhất nhận định đối tượng gây án phải từ 2 người trở lên, có sự chuẩn bị, tính toán kỹ về công cụ, phương tiện trước khi gây án nhằm đối phó với cơ quan Công an. Nhiều khả năng giữa gia đình nạn nhân và thủ phạm có thể quen biết nhau.

Toàn bộ khu vực nhà trọ trên địa bàn huyện Chơn Thành được kiểm tra. Tất cả những điểm, khu vực, cơ sở kinh doanh có điều kiện cũng được rà soát để tìm manh mối. Hàng trăm thông tin liên quan đến vụ án do người dân cung cấp cũng được Ban Chuyên án xử lý, kiểm tra. Công an các tỉnh lân cận cũng được huy động vào cuộc.

Đáng chú ý, một thông tin người dân cung cấp vào 2h ngày 7/7/2015, tại khu vực xưởng gỗ nhà ông Mỹ xuất hiện 2 thanh niên đi xe mô tô đang gọi điện thoại, người còn lại nhìn ngó xung quanh. Từ các nguồn thông tin, Ban Chuyên án xác định loại trừ giả thuyết vụ án giết, cướp tài sản do mâu thuẫn trong sản xuất, kinh doanh; tập trung hướng về giả thuyết do mâu thuẫn tình ái.

Qua điều tra, Ban Chuyên án xác định giữa nạn nhân Lê Thị Ánh Linh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hải Dương. Linh thường xuyên đưa Dương về nhà chơi, ăn, ngủ tại nhà. Ông Mỹ còn giao xe ôtô cho Dương lái để đưa, đón Linh. Gia đình ông Mỹ đi du lịch còn mời Dương đi cùng.

Tuy nhiên, về sau, bà Nga đổi ý không cho Linh yêu Dương, không cho tiến tới hôn nhân vì gia đình Dương không tương xứng với điều kiện kinh tế gia đình bà Nga. Tháng 3/2015, Linh chấm dứt quan hệ tình cảm với Dương. Cũng trong thời gian ngắn sau đó, Linh có quen biết và yêu người khác. Trong thời gian này, Linh thường xuyên bị Dương gọi điện thoại đe dọa.

Khi đối tượng Dương bị đưa lên để lấy lời khai, Dương rất bình tĩnh trả lời các câu hỏi một cách thản nhiên, lạnh lùng, đồng thời đưa ra những căn cứ ngoại phạm. Với những tài liệu điều tra được, Ban Chuyên án xác định rõ: Dương sau khi chia tay Linh vẫn giữ mối liên lạc với Dư Ngọc Tố Như và Dư Minh Vỹ. Vỹ rất ham chơi game, rất có nhu cầu về tiền để nướng vào game nên có thể bị người khác lợi dụng để mở cửa đột nhập vào nhà giết hại những người khác.

Sau 3 giờ đầu tranh, các điều tra viên, trinh sát viên nhiều kinh nghiệm trong điều tra các vụ án giết người đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ buộc Dương phải khai nhận hành vi phạm tội đã cùng với Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê ở Bình Phước) chuẩn bị phương tiện gây án giết người cướp tài sản tại gia đình ông Mỹ. Sau khi bị người yêu chia tay, Dương đem lòng thù hận và rủ đám bạn đột nhập vào nhà ông Mỹ để giết người cướp tài sản.

Tối 6/7/2015, Dương mượn điện thoại của Đinh Công Long, sau đó đi xe máy về xưởng gỗ Công ty Tam Hữu ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và vào ngủ với bố đẻ để tạo chứng cứ ngoại phạm. Chờ khi bố ngủ say, Dương cậy mái tôn trèo ra ngoài và rủ Vũ Văn Tiến lên Bình Phước giết người, cướp tài sản. Điện thoại của Dương vẫn để ở phòng ngủ. Dương sử dụng điện thoại khác liên lạc với Dư Minh Vỹ.

Khi lên đến nơi, Dương và Tiến nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng để cho tiền và lợi dụng Vỹ mở cổng để đột nhập vào nhà. Khi Vỹ vừa mở cổng đã bị Dương khống chế, giết hại. Sau đó, hai kẻ thủ ác đi vào nhà, lên tầng 2 vào phòng Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như đang ngủ để khống chế, dùng dây buộc tay, băng dính dán miệng. Các đối tượng vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ khống chế, lần lượt giết chết Lê Quốc Anh, Nguyễn Lê Thị Ánh Nga và ông Lê Văn Mỹ. Sau đó, chúng quay lại ra tay sát hại Ánh Linh và Tố Như.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng làm rõ vai trò đồng phạm của đối tượng Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê ở Vĩnh Long) tham gia mua dao đưa cho Dương đi giết người, cướp tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản, riêng Thoại nhận mức án 16 năm tù.

