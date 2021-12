Người khách có hành tung bí ẩn gieo rắc đêm kinh hoàng cho vợ chồng chủ nhà trọ

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sáng sớm, người giúp việc đến dọn dẹp nhà nghỉ như mọi ngày. Khi lau cầu thang bộ, một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Những gì sau đó được chứng kiến đã làm người giúp việc thực sự ám ảnh.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Căn phòng máu

Sáng 12/9/2013, bà T đến nhà nghỉ HA (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) để lau dọn như thường nhật. Hôm nay, nhà nghỉ bỗng vắng vẻ lại thường, bà T không thấy vợ chồng ông chủ đâu. Nghĩ họ có việc bận nên bà T vẫn tiếp tục làm. Khi đến cầu thang bộ, bà T bất chợt bị một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Thứ mùi tanh ngai ngái, rờn rợn ấy khiến bà T đi lên tầng 2 vì sự tò mò. Càng lại gần phòng 201, bà T thấy xuất hiện dưới nền những vết máu nhòa và mùi càng rõ. Sợ hãi, bà đã hô hoán người dân xung quanh.

Tại đây, người dân phát hiện ông Th, chủ nhà nghỉ đã chết trong phòng 201, trên người đầm đìa máu. Bà C (vợ ông Th) cũng được phát hiện nằm thoi thóp ở gần đó nên được đưa đi cấp cứu.

Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Hưng Yên xác định ông Th tử vong trước đó khoảng 6 tiếng đồng hồ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 19 vết thương được gây ra bởi vật sắc nhọn. Trong đó có những vết xuyên tim, phổi gây mất máu cấp.

Tại phòng 201, trên giường, dưới đất có nhiều vết máu. Phía hành lang tầng 2 cũng có những vết máu mờ, kiểu ai đó đã cố tình lau chùi.

Thời điểm này, ngoài bà T giúp việc thì tại nhà nghỉ còn có 2 phòng khách đang ở. Những người này cho biết, rạng sáng 12/9, nghe thấy tiếng động mạnh ở tầng 2. Tuy nhiên, ngại va chạm nên họ đóng cửa và đi ngủ. Tới sáng mới biết xảy ra án mạng.

Qua khai thác bà T, các điều tra viên được biết tại phòng 205 còn có một khách nam nữa nhưng khi kiểm tra, người này đã không còn ở đây. Trong phòng 205 cũng xuất hiện một số dấu vết khả nghi.

Vị khách quen

Hiện trường vụ án gây sốc với cả những người làm án lâu năm. Các vết máu kéo dài từ tầng 2 xuống gác xép tầng 1, nơi vợ chồng chủ nhà nghỉ ngủ. Cơ quan điều tra lấy các mẫu máu và xác định ở đây có máu của 3 người. Hai trong số đó là của vợ chồng ông T, mẫu máu còn lại của một người chưa rõ danh tính.

Theo lời khai của người giúp việc, người khách tại phòng 205 còn khá trẻ, dáng người gầy, cao. Người này từng đến nhà nghỉ HA nhiều lần nên cũng có thể coi là khách quen. Vào chiều 11/9, chính nam thanh niên này có nhờ bà giúp việc giặt hộ bộ quần áo. Mặc dù đến nghỉ nhiều lần, nhưng bà T không biết tên, hay địa chỉ của đối tượng.

Các điều tra viên sau khi đánh giá các chứng cứ, thông tin liên quan đã đi đến một nhận định, người thanh niên thuê phòng 205 nhiều khả năng liên quan đến vụ án. Có thể là nghi phạm, cũng có thể là người nắm rõ sự việc hơn các khách khác trong nhà nghỉ.

Quay lại hiện trường vụ án, các giám định viên đã làm việc hết sức tỉ mỉ. Tại phòng 205, họ phát hiện một vài dấu vết đường vân trên các vật dụng sinh hoạt.

Cùng thời điểm này, sau nhiều ngày điều trị, vợ chủ nhà nghỉ đã tỉnh táo và cung cấp một số thông tin. Theo bà này, hung thủ chính là thanh niên ở phòng 205. Đối tượng đã đến đây thuê phòng nhiều lần nên quen mặt, còn được vợ chồng ông bà C cho nợ khoảng 700 nghìn tiền phòng.

Tuy nhiên, bà C không biết tên của người này, có lần hỏi, gã chỉ nói là người ở Gia Lâm (Hà Nội). Trong sổ của nhà nghỉ cũng chẳng ghi lại bất cứ thông tin gì liên quan đến đối tượng ấy.

Các tổ trinh sát được cử đi xác minh ở nhiều địa điểm, trong đó tập trung vào cánh lái xe ô, lái taxi ở xung quanh khu vực hiện trường vụ án. Tuy nhiên, không có ai chở đối tượng lạ vào thời điểm khả nghi. Ban chuyên án đánh giá, trong quá trình vật lộn với chủ nhà, nghi phạm đã bị thương, vì thế việc rà soát các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn cũng được tiến hành. Nhiều ngày trôi qua, các trinh sát chẳng thu được thông tin gì có giá trị về nghi phạm.

Gã thanh niên máu lạnh

Trong khi các tổ trinh sát chỉ thu được lượng thông tin ít ỏi thì công tác giám định đã cho ra những kết quả khả quan. Với dấu vết đường vân, cơ quan công an xác định được người đã xuất hiện tại phòng 205 vào thời điểm vụ án xảy ra là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Tất nhiên, đây mới chỉ là những chứng cứ ban đầu, việc Tuyến có phải là hung thủ hay không thì cần phải có thêm những bằng chứng khoa học khác.

Một tổ trinh sát tiếp cận gia đình Tuyến và bí mật thu thập được mẫu tóc của mẹ đối tượng. Kết quả giám định cho thấy, mẫu máu của người lạ mặt thu được tại hiện trường vụ án với mẹ Tuyến có cùng mã AND. Tới đây, Ban chuyên án có thể khẳng định Tuyến chính là nghi phạm gây ra cái chết cho ông T.

Đối tượng Tuyến tại phiên xét xử năm 2014 (ảnh tư liệu)

Tuyến vốn là thanh niên lêu lổng, chẳng ở đâu cố định. Theo gia đình đối tượng thì Tuyến đã lâu không về nhà, họ cũng không biết gã ở đâu, làm gì. Các tổ trinh sát đã theo dấu Tuyến ở nhiều địa bàn, từ Phú Thọ, đến Hải Dương rồi Hà Nam. Thế nhưng gã luôn biến mất rất nhanh.

Áp dụng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát phát hiện Tuyến đang tá túc tại bãi biển Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định). Sau nhiều ngày mật phục, Tuyến đã bị các trinh sát quật ngã, bắt giữ khi gã đi chơi cùng vài người bạn.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai, ngày 10/9, gã đến nhà nghỉ HA thuê phòng. Đến rạng sáng 12/9, Tuyến vác ba lô định đi nhưng bị ông bà Th ngăn lại, lý do là vì Tuyến còn nợ 700 nghìn từ trước.

Tuyến quay lại phòng, gã đi đến phòng 202 là nơi bà C hay ngủ. Thấy bà này đi từ tầng 1 lên, Tuyến nép vào cửa. Khi bà C tới, Tuyến dùng dao khống chế, đưa bà này vào phòng, Gã yêu cầu bà C đưa 20 triệu và 1 xe máy. Bà C không đồng ý thì bị Tuyến ép uống 1 lọ thuốc an thần. Thấy bà C lịm đi, Tuyến đâm một nhát vào mạng sườn nạn nhân rồi đóng cửa phòng.

Tuyến tiếp tục xuống tầng 1 gọi ông Th dậy mở cửa. Do Tuyến còn nợ nên ông Th nhất quyết không nghe. Ông này đi lên tầng 2 để gọi vợ. Tuyến thấy thế chạy theo. Khi ông Th định mở cửa phòng 202 thì Tuyến giật tay rồi xô đẩy, vật lộn với ông này.

Gã đẩy ông Th vào phòng 201 rồi đâm liên tiếp hàng chục nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tuyến xuống tầng 1, vào phòng vợ chồng ông Th lấy đi 9 triệu đồng, 2 điện thoại rồi bỏ trốn cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 28/3/2014, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa Tuyến ra xét xử với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Nhận thấy, tội ác của Tuyến là mất hết nhân tính, không thể cải tạo được nên HĐXX đã tuyên mức án tử hình cho gã thanh niên này.

