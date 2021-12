Thảm án giữa rừng khiến 4 người thiệt mạng: Người thanh niên bí ẩn là ai?

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Người dân bản Phồng hẳn chưa thể quên vụ thảm án xảy ra tại nơi vốn yên bình này cách đây 6 năm. Thời điểm đó, một người dân đi đánh cá dưới khe suối đã vô tình phát hiện ra 3 thi thể nằm rải rác. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tìm thêm được 1 thi thể nữa, tổng cộng có 4 người trong 1 gia đình bị kẻ thủ ác sát hại hết từ sức dã man.

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Hiện trường kinh hoàng

Chiều 2/7/2015, hai bố con người dân bản Phồng (xã Tam Hợp, huyênh Tương Dương, Nghệ An) đi đánh cá dưới khe suối. Khi đang dò dẫm từng bước chân lội nước, người con trai bất ngờ thấy có 1 thi thể lập lờ ở mép suối. Đảo mắt nhìn quanh, anh này lại phát hiện thêm hai người nữa nằm bất động gần đó. Hoảng sợ, hai bố con chạy về và báo cho cơ quan chức năng.

Bản Phồng nằm sâu trong rừng tại một xã giáp biên với nước bạn Lào, nơi đây chỉ có vài chục nóc nhà, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn. Nhận được tin báo từ chập tối 2/7, nhưng phải đến 5h sáng ngày hôm sau lực lượng Công an tỉnh Nghệ An mới vào được tới hiện trường.

Bất cứ ai, vào thời điểm đó, khi chứng kiến những gì đã xảy ra tại nơi đây đều cảm thấy rùng mình. Hiện trường vụ án kéo dài từ lán nhà anh Lô Văn Thọ (27 tuổi) ra đến khe suối. Anh Thọ là người được tìm thấy đầu tiên, nằm chết ngay trước lán, bên mép suối là thi thể bà Viên Thị Dương (mẹ anh Thọ). Cách đó không xa, vợ và con anh Thọ cũng được phát hiện đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy tất cả 4 nạn nhân đều tử vong với nhiều vết chém chí mạng trên cơ thể. Các vết thương này được tạo ra bởi vật sắc, nhọn.

Tại căn lán nhà nạn nhân, cơ quan công an phát hiện một chiếc thớt có dính máu, phía dưới nền rải rác vỏ quả chanh.

Hiện trường vụ án bước đầu không để lại nhiều dấu vết, các điều tra viên xác định 4 người trong gia đình anh Thọ bị kẻ thủ ác truy đuổi, sát hại trong khoảng thời gian ngắn và bằng cùng 1 loại hung khí.

Các trinh sát tỏa đi khắp bản với mong muốn tìm được người "biết việc". Tuy nhiên, đây là nơi dân cư thưa thớt, thời điểm vụ án xảy ra vào khoảng buổi trưa nên hầu như không có ai chứng kiến. Các đầu mối thông tin dường như rất mơ hồ.

Truy xét

Đây là một vụ án phức tạp, nó không chỉ ở việc có 4 người trong một gia đình bị sát hại rất dã man mà còn bởi sự ít ỏi từ những dấu vết hung thủ để lại. Công tác khám nghiệm được tiến hành tỉ mỉ, kỹ lưỡng, kèm với đó, các điều tra viên đã vào cuộc để phân tích những hướng diễn tiến của vụ án.

Ban đầu, Ban chuyên án đặt ra khả năng vụ án xuất phát từ mâu thuẫn của gia đình anh Thọ với nhóm tội phạm nào đó hoạt động giáp biên. Tuy nhiên, sau khi xác minh, các trinh sát nhận thấy đây là gia đình thuần nông, có cuộc sống bình dị. Bản thân anh Thọ và người nhà không có các mối quan hệ phức tạp, không có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động "mờ ám". Giả thuyết này được loại bỏ.

Lúc này, các kết quả giám định sơ bộ đã đưa Ban chuyên án đến một nhận định, vụ án này chắc chắn xuất phát từ mâu thuẫn bột phát, nghi phạm khả năng cao là người có quen biết với gia đình nạn nhân. Các giám định viên cũng đưa ra ý kiến về việc nghi phạm có thể là người thuận tay trái. Một cuộc sàng lọc trên diện rộng được tiến hành.

Tại bản Phồng, công an lên danh sách được hơn 100 nam thanh niên nằm trong độ tuổi nghi vấn. Thế nhưng, việc tiếp cận những người này rất khó khăn. Suốt nhiều ngày, các trinh sát len lỏi khắp bản, nói chuyện với rất nhiều người nhưng không thu được kết quả khả quan. Bóng dáng nghi phạm vẫn lẩn khuất, như muốn trốn tránh.

Lời khai lạ

Với sự phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cũng tăng cường cán bộ về để phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Quay trở lại hiện trường, vào thời điểm khám nghiệm các trinh sát phát hiện trên nền lán nhà anh Thọ có nhiều vỏ quả chanh nằm rải rác, cách đó không xa là một cây chanh rất to. Những dữ kiện rất mơ hồ này dường như mách bảo các trinh sát đi đến một suy luận "táo báo", liệu nghi phạm có liên quan gì đến những miếng vỏ chanh này hay không?

Trong lúc các hướng điều tra vẫn đi vào bế tắc, bất ngờ các trinh sát nhận được một thông tin vô cùng quý báu. Có hai người dân tại bản Phồng cho biết vào buổi trưa ngày 2/7, khi đi qua khu vực hiện trường họ có nhìn thấy 1 thanh niên xuất hiện tại đây.

Nơi xảy ra vụ án rất vắng vẻ (ảnh tư liệu)

Tất cả chỉ có vậy, hai nhân chứng này vì một nỗi sợ nào đó đã không nói cụ thể người thanh niên đó là ai. Một mặt, các trinh sát tiếp tục kiên trì vận động nhân chứng, mặt khác công tác xác minh về sự có mặt của người thanh niên khả nghi trên cũng được rốt ráo tiến hành.

Các điều tra viên cho rằng, với những thông tin được cung cấp chưa có gì chắc chắn. Tuy nhiên, bất cứ ai nếu có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ án xảy ra thì một là sẽ "biết điều gì đó" hay cũng có thể là nghi phạm.

Cuộc "truy tìm" nam thanh niên có trong lời khai của 2 nhân chứng là nút thắt có thể mở ra những bí ẩn đằng sau vụ án. Nhưng nhiều ngày trôi qua, kết quả thu về rất ít ỏi.

(Còn nữa)

Nguồn: https://giadinh.net.vn/tham-an-giua-rung-gia-khien-4-nguoi-thiet-mang-p1-nguoi-thanh-nien-bi-an-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/tham-an-giua-rung-gia-khien-4-nguoi-thiet-mang-p1-nguoi-thanh-nien-bi-an-la-ai-172211217111238819.htm