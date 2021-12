"Say máu" trong cơn cuồng ghen, gã đàn ông 2 con xuống tay đoạt mạng nhân tình của vợ cũ

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, tại nơi ở của 2 con, Tú bắt gặp nhân tình của vợ cũ. Cơn cuồng ghen nổi lên, gã đàn ông quê mùa đã dùng dao thủ sẵn từ trước, xuống tay đoạt mạng "tình địch"…

Tội ác lúc rạng sáng

Sáng sớm ngày 16/11/2011, khi màn sương đêm vẫn còn giăng kín khắp các ngóc ngách của Hà Nội, nhiều người dân sinh sống tại con ngõ 570 Bạch Đằng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy những tiếng la hét thất thanh. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Thông qua kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do vết đâm vào ngực trái. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là anh Trần Văn Hùng (42 tuổi, trú xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội). Tại hiện trường, công an tìm thấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Đây được xem là manh mối quan trọng của vụ án.

Kiểm tra chiếc điện thoại, cơ quan công an phát hiện nhiều tin nhắn đe dọa nạn nhân, trong đó có nội dung: "Bắt đầu từ hôm nay, tao không để mày và vợ con sống đâu. Từ khi tao về tao không chấp nhận, thế mà mày còn gây sự với tao thì tao chém". Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Tú (37 tuổi, trú xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Tú là chồng cũ của chị Trần Thị Huệ (37 tuổi, quê Hưng Yên). Chị Huệ đã ly hôn với Tú, và sau đó quen biết, nảy sinh tình cảm với anh Hùng. Đây được xem là nguyên nhân khiến Tú xuống tay gây án.

Kẻ sát nhân tinh quái

Bản thân Lê Văn Tú vào năm 2002 từng bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", ra tù đầu năm 2010. Đây được xem là đối tượng có lý lịch bất hảo, tinh quái và có mối quan hệ xã hội đặc biệt phức tạp.

Từ các nguồn tin báo, cơ quan chức năng nắm được, sau khi gây án, Tú đã lẩn trốn vào Thanh Hóa, nơi y quen biết nhiều bạn tù từ trước. Nhằm không cho đối tượng có cơ hội tiếp tục lẩn trốn tới nhiều tỉnh thành khác, Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng truy bắt.

Với tội ác đã gây ra, Lê Văn Tú bị tòa tuyên phạt mức án tử hình

Trưa 25/11, phát hiện Tú lên một chuyến xe khách, các trinh sát trong vai hành khách đã trà trộn, tiếp cận kẻ sát nhân ở cự ly gần. Lợi dụng lúc nghi phạm sơ hở, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công. Khám người kẻ sát nhân, các trinh sát tìm thấy trong túi quần của Tú vẫn còn dắt theo con dao bấm. Ngay sau đó, Tú bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Vốn là kẻ từng vào tù ra tội, nên khi đối diện với các điều tra viên, Tú tỏ ra khá lạnh lùng. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận, rạng sáng ngày 16/11, hắn phục kích ở ngõ 570 Bạch Đằng (gần nơi chị Huệ thuê trọ). Lúc anh Hùng đi qua, Tú lao ra đấm vào mặt anh này. Anh Hùng chống trả thì bị Tú bất ngờ rút dao nhọn đâm vào ngực trái nạn nhân. Khi anh Hùng hô "cướp, cướp", Tú bỏ chạy. Sau khi gây án, Tú chạy trốn vào Thanh Hóa để nhờ cậy những bạn tù trước đó gã quen biết. Thế nhưng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Lê Văn Tú đã phải giơ tay chịu trói.

Gần 1 năm sau ngày xảy ra vụ án, sáng 26/7/2012, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tú mức án tử hình về tội "Giết người".

Nguồn: https://giadinh.net.vn/say-mau-trong-con-cuong-ghen-ga-dan-ong-2-con-xuong-tay-doat-mang-nhan-ti...