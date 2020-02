“Hiệp sĩ” có được dẫn kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi về nhà hay không?

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 16:00 PM (GMT+7)

Trong lúc Công an TP HCM, Bộ Công an đang truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) thì một hiệp sĩ đã đăng lên youtube nói rằng Tuấn đã gọi cho ông ta muốn ra đầu thú.

Ngoài ra, “hiệp sĩ” này còn hứa sẽ đưa Tuấn về thăm vợ con trước khi đưa đến công an. Việc này đã khiến không ít người hoài nghi.

Báo Người Lao Động Online trích đăng ý kiến của các chuyên gia pháp lý việc “hiệp sĩ” có được dẫn tội phạm đặc biệt nguy hiểm về thăm gia đình hay không? Nếu hoang tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định, “hiệp sĩ” cũng như người dân bình thường, khi phát hiện tội phạm phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, không được dẫn tội phạm về thăm vợ con anh ta.

Ngoài ra, “hiệp sĩ” không có quyền hạn gì mà hứa hẹn dẫn đối tượng về thăm gia đình bởi đây là tội phạm nguy hiểm, có vũ khí và có khả năng gây án cho những người khác.

Cơ quan công an khuyến cáo Lê Quốc Tuấn là đối tượng nguy hiểm, có hung khí nên người dân cần nâng cao cảnh giác.

Nếu là tội phạm truy nã bình thường (không thuộc dạng nguy hiểm), tùy tình huống người dân có thể bắt giữ, nhưng phương án an toàn nhất vẫn là báo công an.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh Tòa hình sự TAND TP HCM) nói rằng, là “hiệp sĩ” phải biết đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thì phải liên hệ ngay với công an gần nhất. Kể cả đối tượng truy nã với những tội bình thường cũng phải có trách nhiệm báo công an.

"Nếu có ai đó gọi điện cho “hiệp sĩ” xưng là Lê Quốc Tuấn thì cũng phải báo công an chứ không được tùy tiện đăng lên mạng như vậy. Công an cần vào cuộc xác minh tính xác thực mà “hiệp sĩ” đã đăng lên youtube, chứ không thể để tình trạng ai cũng được quyền đăng những tin như vậy, trong khi cả hệ thống ngành công an đang tích cực bắt tội phạm", bà Thủy nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, trường hợp “hiệp sĩ” hoang tin, tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận thì cơ quan chức năng càng phải vào cuộc ngay.

Nếu tung tin nhảm nhí với mục đích câu like, câu view thì phải mời lên làm việc, xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

