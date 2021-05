Người đàn ông nổ súng bắn chết 2 người do mâu thuẫn làm ăn

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 16:28 PM (GMT+7)

Mấy người đàn ông tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn chuyện làm ăn. Quá trình nói chuyện, Phú mang súng ra bắn khiến 2 người tử vong tại chỗ...

Sau hơn 6h cố thủ trong căn biệt thự của mình, chiều ngày 30/4, Cao Tỷ Phú (SN 1962) trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng. Ngay sau đó, nghi phạm này được dẫn giải về cơ quan công an để lấy lời khai.

Như đã thông tin, sáng cùng ngày, người dân ở xóm 7, xã Nghi Kim nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông Phú. Cùng lúc đó, có người đàn ông chạy ra hô giết người rồi.

Căn biệt thự của Cao Tỷ Phú, nơi hai người đàn ông bị bắn chết

Mọi người chạy đến thì phát hiện trước cổng nhà Cao Tỷ Phú có hai người đàn ông tử vong do bị đạn bắn. Gây án xong, Phú khóa cửa, cố thủ trong căn biệt thự. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng triển khai lực lượng vận động nghi phạm ra đầu thú.

Sau hơn 6h cố thủ trong căn biệt thự, Cao Tỷ Phú đã đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai nhận, khoảng 8h sáng cùng ngày, khi đang ở nhà có 3 người là N.Q.H. (SN 1979) trú khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An; Đ.N.A. (SN 1956) quê phường Quang Trung, TP. Vinh, hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà.

Cao Tỷ Phú tại cơ quan công an

Khi nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú mang súng ra bắn khiến N.Q.H. và Đ.N.A. gục ngay tại chỗ, người còn lại chạy thoát.

Được biết, do có thời gian dài làm ăn bên Campuchia, Cao Tỷ Phú đã mua khẩu súng cất giấu nhằm phòng thân. Về Việt Nam, Phú chủ yếu làm ăn ở các tỉnh phía Nam và mới trở về quê xây nhà. Cuộc sống thường ngày Phú rất khép kín, ít qua lại với hàng xóm láng giềng.

