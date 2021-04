Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn tử vong 2 người ở Nghệ An

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 21:38 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, bước đầu Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cao Trọng Phú tại trụ sở công an

Liên quan đến vụ nổ súng bắn tử vong 2 người ở Nghệ An, tối 30/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã thừa nhận hành vi nổ súng bắn tử vong 2 người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nam nghi phạm khai nhận khoảng 8h sáng cùng ngày, khi Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, thì có 4 người tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã rút luôn khẩu súng (Phú mua ở nước ngoài) bắn khiến 2 người trong nhóm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại chạy thoát.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi lực lượng công an vận động, thuyết phục Phú vào sáng 30/4

Sau khi bắn chết 2 người, Phú cố thủ suốt 5 giờ đồng hồ trong nhà cho đến khi bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

