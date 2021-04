Bắt giữ đối tượng nổ súng khiến 2 người chết khi đang cố thủ trong nhà

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 15:45 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công nghi phạm nổ súng khiến hai người chết rồi cố thủ trong căn biệt thự.

Hiện trường nơi 2 người đàn ông bị bắn tử vong tại chỗ

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông bị bắn tử vong ở Nghệ An, chiều 30/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, đến 14h chiều cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế được nghi phạm nổ súng bắn 2 người tử vong ở xã Nghi Kim, TP.Vinh.

“Sau khi nhận được tin báo thì khoảng 9h sáng nay tôi có mặt tại hiện trường cùng với Đại tá Phạm Thế Tùng (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - PV). Sau nhiều giờ vận động, đến 14h chiều, nghi phạm đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an”, Đại tá Hùng thông tin.

Nghi phạm là Cao Trọng Phú, SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An.

Xe bọc thép được huy động đến hiện trường

Chiếc xe chở nghi phạm ra khỏi hiện trường

Trước đó vào khoảng 8h15 cùng ngày, có 4 người đàn ông lạ đến nhà ông Cao Trọng Phú. Lúc này, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Phú bị nghi là đã cầm súng bắn vào nhóm người này khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ.

2 người còn lại sau đó đã chạy khỏi hiện trường. Ngay sau vụ nổ súng, Phú đã bỏ vào nhà đóng cửa lại cố thủ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc đồng thời tiến hành các biện pháp bắt giữ Phú.

Theo Đại tá Hùng, nam nghi phạm nổ súng bắn tử vong 2 người là cựu quân nhân đã xuất ngũ từ lâu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai với nghi phạm.

