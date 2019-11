Người đàn ông Canada mất tích để lại chiếc điện thoại bị vỡ màn hình

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 08:48 AM (GMT+7)

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đang tìm kiếm một người đàn ông quốc tích Canada mất tích...

Ngày 22/11, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay, vào lúc 9h45 ngày 18/11/2019, công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Lead màu đen, BKS: 47F1-22166 để lại khu vực Hố Sâu, núi Sơn Trà.

Qua kiểm tra, bên trong cốp xe máy nêu trên có 1 chiếc ví chứa 1 thẻ chứng minh của người nước ngoài, 11 giấy phép lái xe của ông Mallarky Mark Montgomery (SN: 1967, quốc tịch Canada) và hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra, trong cốp xe này còn có 1 điện thoại di động bị vỡ màn hình và 1 chìa khóa xe kèm móc chìa khóa có ghi thông tin về nơi cho thuê xe máy.

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) là địa điểm tham quan ưa thích khách du lịch quốc tế. Ảnh: Đình Thiên

Qua xác minh, Công an phường Thọ Quang đã mời anh Nguyễn Văn Cường (SN: 1988, trú xã Hòa Đông huyện Krông Pắc, Đăk Lăk) là bên cho thuê chiếc xe máy nói trên lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh Cường vẫn chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc sở hữu, mua bán xe Lead BKS: 47F1-22166. Đặc biệt, anh Cường đã trình báo về việc không liên lạc được với ông Mallarky Mark Montgomery tại Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) từ ngày 9/11/2019.

Sau khi phát hiện được chiếc xe máy, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đã nhận được thông tin từ người thân của ông Mallarky Mark Montgomery cho biết họ có tìm thấy 1 bức thư của ông này để lại, với ý muốn tự vẫn.

Được biết, lực lượng chức năng của quận Sơn Trà cùng người thân của người mất tích đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực Hố sâu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-canada-mat-tich-de-lai-chiec-dien-thoai-bi-vo-man-hinh-1034447.html