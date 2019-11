Bé trai 4 tuổi mất tích bí ẩn khi đang chơi ở nhà

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 21:20 PM (GMT+7)

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến nay tung tích của cháu T. vẫn chưa được tìm thấy.

Cháu Nguyễn Đăng T. (4 tuổi) mất tích bí ẩn khi đang chơi cùng bà. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (36 tuổi, ở thôn Hạ, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay, vào khoảng gần 9 giờ sáng 2/11, con trai anh là cháu N.Đ.T (4 tuổi) khi đang chơi cùng bà và một số cháu nhỏ khác ở gia đình thì bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Ngay sau đó, gia đình anh Tuấn tá hỏa đi tìm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cháu T..

“Khoảng hơn 8h sáng nay, sau khi ăn sáng xong vợ tôi đi làm. Sau đó, tôi ra ngoài vườn gần nhà làm và để lại các cháu cho bà trông hộ. Được khoảng 15 phút thì mẹ tôi cho biết không thấy cháu T. đâu”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, khi đi cháu T. mặc áo kẻ ngoài, trong mặc áo len kẻ trắng đen và quần thể thao màu xám. Trên mặt cháu T.có vết thẹo ở phía khóe mắt và ở má (khu vực gần sống mũi). Hiện tại gia đình Tuấn đã trình báo Công an địa phương mong muốn sớm tìm thấy con.

Chiều cùng ngày, vị đại diện công an xã Đôn Nhân cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, phía Công an xã Đôn Nhân và Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã phối hợp cùng với gia đình đi tìm cháu bé.

Hiện tại phía công an vẫn đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm cháu bé.